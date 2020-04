L’UEFA assouplit sa position sur les ligues qui souhaitent terminer la saison plus tôt

GENÈVE – L’UEFA a adouci son ton mardi envers les organisateurs de compétitions qui souhaitent terminer les saisons plus tôt que prévu avant de terminer tous les matches – certains gouvernements étant prêts à prendre ces décisions de la main du football.

La déclaration de l’UEFA selon laquelle les « cas spéciaux » pourraient ne faire l’objet d’aucune sanction est intervenue quelques heures seulement avant que le gouvernement néerlandais ne prolonge l’interdiction des événements à grande échelle aux Pays-Bas jusqu’au 1er septembre – mettant ainsi fin à la saison de football de haut niveau du pays.

Sans aucune fin claire en vue de l’arrêt du football européen pendant la pandémie de coronavirus, la Belgique avait été la première ligue de haut niveau ce mois-ci à dire qu’elle voulait déclarer son classement actuel final.

Cela a provoqué une réponse rapide du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui a averti que les pays risquaient de perdre des entrées en Ligue des champions et en Ligue Europa s’ils prenaient des décisions prématurées.

Cependant, l’annonce mardi par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a montré la limite de l’autorité des officiels du football.

La fédération néerlandaise de football a publié un communiqué indiquant qu’elle prévoyait de mettre fin à la saison 2019-2020 et qu’elle consulterait l’UEFA.

La ligue Eredivisie a déclaré que les clubs parleraient vendredi « des conséquences de la décision ». Lorsque la ligue a été arrêtée, l’Ajax a dominé le classement devant l’AZ Alkmaar sur la différence de buts, les deux étant prêts à passer aux tours de qualification de la Ligue des champions.

Plus tôt mardi, l’UEFA avait organisé des pourparlers avec ses 55 fédérations membres et atténué sa directive précédente à « une forte recommandation » pour tenter de terminer les saisons nationales.

La nouvelle position de l’UEFA est que « certains cas spéciaux seront entendus ».

« Dans cet esprit, l’UEFA élabore actuellement des lignes directrices concernant la participation à ses compétitions interclubs, afin d’aider ses associations membres en cas d’annulation d’une ligue ou d’une coupe », a déclaré le football européen dans un communiqué. Un comité exécutif jeudi pourra confirmer ces lignes directrices.

Les officiels belges devaient reprendre les pourparlers vendredi lorsque la position de l’UEFA sera plus claire.

Les compétitions nationales de clubs visent à se dérouler en juillet et août – probablement dans des stades vides si la reprise des matchs est même possible.

L’UEFA espère achever la Ligue des champions et la Ligue Europa plus tard en août. Les deux compétitions se sont arrêtées en mars lors des huitièmes de finale.

Les options pour l’UEFA pourraient inclure un mini-tournoi de la Ligue des champions dans un seul lieu. Le 29 août est une date cible pour la finale initialement prévue le 30 mai à Istanbul.

L’UEFA a reporté le Championnat d’Europe 2020 d’un an le mois dernier, ce qui a permis aux ligues nationales d’essayer de terminer la saison et de respecter les contrats de diffusion.

Les éliminatoires pour décider des quatre dernières équipes à se qualifier pour les 24 équipes ont déjà été reportées à deux reprises, et le vice-président de l’UEFA Sandor Csanyi a déclaré mardi qu’elles pourraient être reportées à octobre ou novembre.

Csanyi a déclaré aux médias hongrois que ces mois étaient des options. Les 55 pays membres de l’UEFA ont actuellement des matchs en Ligue des nations programmés pour les dates internationales d’octobre et de novembre.

La Hongrie a été appelée à jouer contre la Bulgarie en séries éliminatoires. Le vainqueur accueillera l’Islande ou la Roumanie avec une place dans le tournoi final en jeu.

La Hongrie est également l’un des 12 pays hôtes de l’Euro 2020 qui renouvelle actuellement les contrats et la logistique pour organiser ses jeux un an plus tard.

La participation au tournoi masculin en juin-juillet 2021, avec sept matchs dont la finale à Londres, a pris la place réservée au Championnat d’Europe féminin. Cet événement en Angleterre devrait être reporté à juillet 2022 jeudi.