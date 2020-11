L’IA peut aider les médecins à mieux prédire le risque de développer un cancer de la bouche chez les patients

L’intelligence artificielle peut aider les médecins à mieux prédire le risque de développer un cancer buccal chez les patients, a révélé une nouvelle recherche.L’étude pionnière, de l’Université de Sheffield et financée par Cancer Research UK, examine l’utilisation de l’apprentissage automatique et de l’IA pour aider les pathologistes et s’améliorer. la détection précoce du cancer de la bouche. Le travail est particulièrement important étant donné que le taux de personnes diagnostiquées avec des cancers de la bouche, y compris le cancer de la bouche, de la langue, des amygdales et de l’oropharynx, a augmenté de près de 60 pour cent au cours des 10 dernières années. Les preuves suggèrent que la consommation de tabac et d’alcool, les virus, la vieillesse ainsi que le fait de ne pas manger suffisamment de fruits et de légumes peuvent augmenter le risque de développer la maladie, qui est souvent détectée tardivement, ce qui signifie que les taux de survie des patients sont faibles. analyse En savoir plus Le manque de transparence dans l’étude de dépistage du cancer du sein par l’IA « pourrait conduire à des essais cliniques nocifs », affirment les scientifiques. biopsie d’un patient sur 15 critères différents pour établir un score. Ce score détermine ensuite si une action est nécessaire et la voie de traitement à suivre. Ce score est subjectif, ce qui signifie qu’il existe souvent d’énormes variations dans la manière dont les patients présentant des résultats de biopsie similaires sont traités. Par exemple, un patient peut être conseillé de subir une intervention chirurgicale et un traitement intensif, tandis qu’un autre patient peut être surveillé pour d’autres changements. Actuellement, les médecins doivent prédire la probabilité que des changements précancéreux, connus sous le nom de dysplasie épithéliale buccale (DEO), se développent en cancer en évaluant la biopsie d’un patient sur 15 critères différents pour établir un score. (Photo: PA) Énorme défi Le Dr Ali Khurram, maître de conférences clinique à l’École de dentisterie clinique de l’Université de Sheffield, a déclaré: «Le classement précis de l’OED est un énorme défi diagnostique, même pour les pathologistes expérimentés, car il est tellement subjectif. Au moment où une biopsie peut être notée différemment par différents pathologistes, le même pathologiste peut même noter la même biopsie différemment un jour différent. «Un classement correct est essentiel dans la détection précoce du cancer buccal pour éclairer les décisions de traitement, permettant au chirurgien de déterminer si la lésion doit être surveillée ou enlevée chirurgicalement. L’apprentissage automatique et l’IA peuvent faciliter le diagnostic tissulaire en supprimant la subjectivité, en utilisant l’automatisation et la quantification pour guider le diagnostic et le traitement. Jusqu’à présent, cela n’a pas été étudié, mais l’IA a le potentiel de révolutionner le diagnostic et la prise en charge du cancer de la bouche en garantissant précision, cohérence et objectivité. En savoir plus Dernier coronavirus: l’application NHS Test and Trace n’a pas réussi à dire aux gens de s’auto-isoler en raison d’une erreur de paramètres Le Dr Khurram a déclaré que les gens se sentent souvent menacés par l’IA, mais fait valoir qu’au lieu de remplacer l’expertise d’un médecin, un niveau de formation et d’expérience exceptionnellement élevé , la technologie peut les aider à prendre des décisions et compléter leurs compétences. «Cela les aidera à donner une évaluation plus précise et leur permettra de recommander la voie de traitement la plus bénéfique pour les patients individuels qui, dans l’espoir, contribuera à améliorer les taux de survie, » il a dit.

Esthederm solaire Adaptasun crème pour le Visage Soleil Modéré 50 ml + Un Prolongateur 30 ml offert dès l'achat de 2 produits et + dans la gamme Solaire Esthederm Adapte naturellement la peau au soleil. Les soins bronzants ADAPTASUN stimulent, subliment et intensifient le hâle des peaux qui bronzent naturellement. Au fil des utilisations, la peau est plus douce, veloutée. . Protège des rayons UVB et UVA, . Active le processus naturel de pigmentation, . Protège l'ADN

Esthederm sérum pour le visage intensive hyaluronic 30 ml + Une Crème Douce de Voyage 15 ml Offerte pour l'achat d'un produit dans la Gamme Collection Intensive code : DOUCE Molécule naturellement présente dans la peau, l'acide hyaluronique est un réservoir d?eau naturel, garant de la jeunesse et de la fermeté cutanées. Le sérum Intensive Hyaluronic® est un sérum acide hyaluronique qui associe trois formes différentes d'acide hyaluronique pour hydrater intensément et stimuler la

ideesport.fr Journée à bord d'un voilier - Les Voiles de Saint-Tropez Prenez le large lors d’une journée privée sur un Ketch de 32 mpouvant accueillir jusqu'à 80 personnes durant la régate “ Les Voiles de Saint-Tropez”. Une fois par an les plus beaux voiliers du monde se réunissent à Saint-Tropez pour une régate unique dans la baie des Cannebiers. Le 3 octobre 2020, participez

ideesport.fr Journée Privée à bord d'un Yacht de 17m - Les Voiles de Saint-Tropez Prenez place lors d’une journée privée sur un Yacht de 17m pouvant accueillir 14 personnes macimum personnes durant la régate “ Les Voiles de Saint-Tropez”. Une fois par an les plus beaux voiliers du monde se réunissent à Saint-Tropez pour une régate unique dans la baie des Cannebiers. Profitez de cette offre

Bc-elec - LE-24 Kit de peinture HVLP comprenant 3 pistolets à peinture (125ml et 2x 1000ml) et un manomètre Kit de 3 pistolets à peinture / à laque professionnel hvlp.Ce kit est composé de 3 pistolets, le premier est équipé d'une buse de 0.8mm et d'une réservoir de 125ml pour les travaux de finition. Le 2e est équipe d'une buse de 1.4mm et d'un réservoir d'1L pour peindre les grandes surfaces. Le 3e est équipe

Claber, Les Maîtres De L'eau Pics pour fixer le tuyau capillaire (lot de 15) Idéal pour fixer fermement le tuyau 1/4 ? (4 - 6 mm) au sol ou dans la terre des bacs. Blister de 15 pièces.