Les réalisateurs de Becky parlent de faire sortir le Mofo effrayant de Kevin James

Cet épisode, Jason parle à Cary Murnion et Jonathan Milott, les administrateurs de Becky (débutant le 5 juin), un nouveau thriller de vengeance sur une adolescente, Lulu Wilson, qui affronte un gang de néonazis dirigé par un méchant inhabituel Kevin James. Vous les avez appelés « ultra-violents » Seul à la maison« Dites aux producteurs:

Spunky et rebelle, Becky (Lulu Wilson) est amenée à une escapade d’un week-end dans une maison au bord du lac par son père Jeff (Joel McHale) dans le but d’essayer de se reconnecter. Le voyage prend immédiatement une tournure pire quand un groupe de condamnés en fuite, menés par l’impitoyable Dominick (Kevin James), envahit soudain la maison du lac.

Les réalisateurs parlent des efforts de James pour créer un personnage vraiment menaçant – Dominick dans le film, torse torse et lourdement barbu, parle doucement et avec un bord dangereux constant. Il est contre le titulaire Becky, joué par Picard de Lulu Wilson, qui sort le genre de vengeance sanglante même les films de vengeance des années 80 et 90 avaient tendance à se dérober. Les réalisateurs parlent des conversations que les producteurs ont eues avec eux pour savoir s’ils pouvaient réussir. Rejoignez-nous!

Becky est une sélection au Festival du film de Tribeca de cette année et sortira sur numérique et sur demande le 5 juin 2020.

Jason Henderson est l’hôte des Castle of Horror et Castle Talk Podcasts, l’éditeur de la Castle of Horror Anthology série, et l’auteur de Quête du Nautilus: le jeune capitaine Nemo de Macmillan Children’s Books. Son nouveau roman d’horreur, sous le pseudonyme de Peyton Douglas, The Book Man, fait ses débuts le 2 juin.

