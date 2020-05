Les meilleurs spectacles et films à venir à Disney + et Hulu en juin 2020 – / Film

Alors que les guerres de streaming font rage, les consommateurs profitent des avantages d’avoir de nombreux nouveaux contenus à parcourir chaque mois sur leurs différents services de streaming. Nous sommes là pour vous aider, nous avons donc mis en évidence cinq des meilleurs spectacles et films à venir à Disney + et Hulu en juin 2020 ci-dessous si vous cherchez une recommandation. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez voir toutes les options qui s’offrent à vous, nous avons également la liste complète des nouveaux (et anciens) contenus à venir sur les deux services au cours du mois prochain.

Mission: Impossible – Protocole fantôme

Nous savons tous que la célèbre séquence de Burj Khalifa de ce film vaut le prix de l’admission à elle seule, et le film a généré les gros titres autour de sa sortie sur Jeremy Renner qui pourrait prendre le relais, mais ne dormez pas sur le rôle de soutien de Paula Patton dans ce film . Elle s’est un peu perdue dans tout le battage médiatique autour du film, et même si le Mission impossible les films ont parcouru leur part de personnages féminins, elle est l’une des meilleures actrices à s’habiller aux côtés d’Ethan Hunt de Tom Cruise. Bien sûr, il est impossible de battre Rebecca Ferguson… mais j’aimerais voir Patton revenir pour une nouvelle Mission.

Coupe-poignets: une histoire d’amour

Et si je vous disais qu’il y avait un film avec un casting qui comprenait Patrick Fugit, Shannyn Sossamon, Shea Whigham, John Hawkes, Leslie Bibb, Nick Offerman, Tom Waits, Amy Seimetz et Will Arnett, et que la plupart d’entre vous n’ont jamais entendu de ça? Ce film a un crochet indéniable: après une rupture, un gars se suicide, pour se retrouver dans les limbes pleins d’autres personnes décédées par suicide. Quand il apprend que son ex-petite amie est également dans les limbes étranges, le gars part en randonnée à travers ce royaume étrangement peuplé pour essayer de la trouver. J’étais complètement obsédé par ce film en 2006-2007, et même si je ne l’ai pas revu depuis une dizaine d’années, mes bons souvenirs me suffisent pour transmettre une recommandation.

Disney Gallery: Le Mandalorien

Je suis probablement l’une des dix personnes sur Terre qui n’ont pas apprécié la première saison de Le Mandalorien, mais la partition du compositeur oscarisé Ludwig Göransson a été l’une des rares choses que j’ai vraiment creusées dans la série. Je trouve personnellement la réalisation de Le Mandalorien être beaucoup plus intéressant que le produit final, mais je soupçonne que quiconque se soucie du cinéma et de la télévision appréciera le fait qu’il y aura un épisode entier de cette série en coulisses dédié à la musique originale de Göransson, poussant les enveloppes.

Tarzan

Tarzan ne parle pas autant que la plupart des autres films de Disney Renaissance – sauf ici à / Film, bien sûr – mais avec sa superbe animation et la bande-son de Phil Collins (je suis toujours à 100% dans « Two Worlds » et «Strangers Like Me»), ça devrait probablement l’être. Si ce film vous a échappé en 1999 (certes, il y avait beaucoup, beaucoup mieux de films sortis cette année-là), vous pouvez enfin y remédier quand il sortira sur Disney +.

Hors de vue

Avant que George Clooney ne joue un beau et méticuleux criminel de carrière dans le match de Steven Soderbergh Ocean’s Eleven, l’acteur a joué un beau criminel de carrière pas tout à fait aussi méticuleux dans Soderbergh Hors de vue, probablement l’adaptation la plus sexy d’une histoire d’Elmore Leonard jamais engagée au cinéma. (Toutes mes excuses à celui Soit cool fan là-bas.) Clooney est un as, tout comme Jennifer Lopez, alors encore prometteuse en tant que maréchal américain qui croise son chemin. Fait amusant: Michael Keaton joue Ray Nicolette dans ce film et celui de Quentin Tarantino Jackie Brown, une autre adaptation de Leonard.

Articles sympas du Web: