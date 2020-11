Les meilleurs jeux Batman (et Arkham Origins) sont maintenant disponibles sur GOG

Certains des jeux vidéo Batman les plus appréciés ont fait leur chemin vers GOG. L’ensemble de la série de jeux d’action-aventure Batman Arkham est désormais disponible sans DRM via la boutique GOG.

La quadrilogie a été discrètement incluse dans une liste sur le site, révélant que les fans peuvent désormais acheter les jeux de détective aux côtés d’une foule d’autres mésaventures de Dark Knight. Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight sont l’attraction principale, une trilogie développée par Rocksteady Studios qui devient plus grande au fur et à mesure. Que Arkham Asylum ou Arkham City soit meilleur est un argument controversé dans lequel nous n’entrerons pas (c’est Asylum), mais tous les trois valent la peine pour des croisades capées.

Batman: Arkham Origins, alors, est un peu un canard étrange. Développé par WB Montréal au lieu de Rocksteady, c’est une préquelle d’Arkham Asylum qui ne met pas en vedette Paul Dini en tant qu’écrivain, ni Mark Hamill et Kevin Conroy en tant que voix du Joker et de Batman, respectueusement. La réception de celui-ci est plus mitigée et ce n’est pas tout à fait au même niveau que les jeux de Rocksteady. Fait pour un très bon jeu de Noël, cependant.

Vous pouvez les obtenir tous à la minute, à 75% de réduction, grâce à la vente Black Friday de GOG. Vous pouvez également trouver d’autres offres sur Humble pour sa vente Black Friday.

Rocksteady et WB Montréal ont annoncé leur retour dans l’univers DC cette année, révélant Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights. Le premier a la brigade anti-héros dirigée par Harley Quinn face à Superman et au reste du supergroupe de DC, et arrivera en 2022, et le dernier confie à la famille Bat la surveillance de Gotham après la mort de Batman.