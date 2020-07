Les éditeurs de jeux de combat se réunissent pour un événement en ligne cette semaine

Prêt? Bats toi!



par Robert Ramsey il y a 17 heures

Des personnalités telles que Capcom, Bandai Namco, Arc System Works et bien d’autres se réunissent pour une diffusion en direct plus tard cette semaine. Intitulé «Table ronde des éditeurs de jeux de combat au Japon», l’événement débutera le dimanche 2 août à 1h du matin. C’est 17h00 PT / 20h00 HE le samedi 1er août pour vous Américains.

On ne sait pas quel est le but de ce livestream, mais un certain nombre de chiffres clés de chaque éditeur apparaîtront pendant l’émission. Nous supposons que tout le monde donnera des mises à jour sur leurs jeux de combat respectifs, et avec l’annulation complète d’Evo 2020, certains éditeurs pourraient avoir quelque chose à annoncer. Cependant, nous n’espérerions rien d’énorme.

[source 4gamer.net, via videogameschronicle.com]