Les célébrités réagissent au tremblement de terre de Los Angeles – les utilisateurs des médias sociaux se déchaînent après une nuit sans sommeil! – .

Un tremblement de terre a frappé Los Angeles tôt ce matin et a réveillé beaucoup de gens – et la plupart des gens se sont tournés vers Twitter pour s’en plaindre!

Imaginez, juste au moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas être pire, vous êtes réveillé par un tremblement de terre de magnitude 4,2 à 4 heures du matin. Cela ne semble pas amusant, non? Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé à ceux qui vivent à Los Angeles ce matin.

Et un certain nombre d’utilisateurs de Twitter, y compris des célébrités, n’ont pas pu s’empêcher de se connecter à leurs comptes de réseaux sociaux pour se plaindre – lisez toutes les réactions ici.

Los Angeles a été frappée par un tremblement de terre aujourd’hui

Le jeudi 30 juillet, Los Angeles a été frappée par un séisme de magnitude 4,2.

Il a frappé San Fernando à 4 h 29 et a été ressenti à travers Los Angeles et dans le comté d’Orange. Puis, un peu moins de 10 minutes plus tard à 4 h 38, un autre tremblement de terre de magnitude 3,3 a frappé, mais aucun dommage majeur n’a été causé.

Depuis lors, il y a eu un certain nombre de répliques ressenties à Los Angeles tout au long de la matinée, et elles ne semblent pas s’arrêter de si tôt.

Après avoir ressenti le tremblement de terre, la première réaction de nombreuses personnes a été de s’adresser à Twitter, et certaines des réactions sont hilarantes.

C’était définitivement tout le monde quand le tremblement de terre les a réveillés ce matin. Grumpy est un euphémisme!

Et juste au moment où vous pensiez que c’était fini, cela s’est reproduit.

Et encore.

Trois tremblements de terre en une journée avant 7h du matin? Il va y avoir une longue journée à venir!

Et ce ne sont pas seulement les gens ordinaires qui ont afflué sur Twitter pour parler des tremblements de terre, avec tout un tas de célébrités qui se sont également tournées vers les réseaux sociaux.

DJ Marshmello a tweeté quelque chose que je pense que nous pensions tous. Sûrement pas autre chose à ruiner 2020?

Si ce # tremblement de terre est un indice de ce qui va suivre en 2020, j’ai terminé. – marshmello (@marshmellomusic) 30 juillet 2020

Et Lil Nas X a simplement posté une photo de Squidward avec ses mains sur son visage. Oui, nous aussi!

Jameela Jamil a également comparé le tremblement de terre au reste de 2020. Ça n’a pas été une bonne année, n’est-ce pas?

Le plus # tremblement de terre de 2020 auquel se réveiller. – Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 30 juillet 2020

Elijah Daniel ne peut pas croire combien de tremblements de terre il y a eu ce matin – plus de 30!

Kehlani a dormi pendant tout cela.

la façon dont je dors à chaque tremblement de terre – Kehlani (@Kehlani) 30 juillet 2020

Et Zach Braff était comme pas maintenant, s’il vous plaît.

