Les anciens joueurs de Method forment une nouvelle guilde mondiale de raids de premier calibre

Un nouveau World of Warcraft la guilde des raids arrive Shadowlands, et il ressemble étonnamment à celui qui a accumulé une poignée de victoires de pointe au monde pendant Bataille pour Azeroth.

Un compte Twitter avec le handle EchoGuild a publié hier une vidéo annonçant la formation d’une équipe de raids de haut niveau comprenant des membres de SensationnelMéthode d’organisation la plus connue.

Les anciens membres de la méthode ont quitté la guilde à la suite de troubles au milieu d’allégations de harcèlement sexuel portées au premier plan concernant un guérisseur de la guilde, MethodJosh.

Alors que Josh a été rapidement renvoyé de l’organisation, son histoire d’incidents d’inconduite sexuelle impliquant des adolescentes qui s’est terminée sans aucune mesure prise par Method en a perturbé beaucoup.

Avec Method endurant un exode massif de talents, de joueurs et de sponsors, il y avait un pool de plus en plus vaste d’agents libres de classe mondiale sur la compétition. Sensationnel marché, mais maintenant beaucoup d’entre eux semblent avoir trouvé une maison à Echo.

Basculant avec un logo flashy, mais propre, rouge et noir, la guilde nouvellement annoncée possède une pléthore d’anciens talents de Method, et pourrait effectivement devenir la Méthode 2.0 en ce qui concerne les raids.

Sur les 20 joueurs présents lors de la deuxième mise à mort de Method’s World, N’Zoth the Corruptor, au moins 15 d’entre eux ont été répertoriés pendant la vidéo promotionnelle d’Echo. Les exclusions notables de l’annonce d’Echo étaient MethodJosh et le co-fondateur et PDG de Method, Scott «Sco» McMillan, qui était l’un des principaux chars de la guilde.

La vidéo publiée par Echo montrant les membres de la liste a un certain nombre de joueurs qui se démarquent, y compris des studs DPS populaires comme Fragnance et Gingi, ainsi que peut-être l’un des meilleurs joueurs de chars au monde Naowh, qui a attaqué avec Complexity Limit pendant le Ny’alotha. course avant d’être braconné par la méthode pour Shadowlands.

Les noms apparaissent si rapidement pendant la vidéo promotionnelle qu’il est difficile de tous les attraper. Voici une liste de ces 28 noms au cas où vous en auriez manqué quelques-uns:

Clickz, Deepshades, Fragnance, Fleks, Gingi, Grim, Jeath, Justwait, Klaus, Kuriisu, Kush, Lørgok, Meeres, Mini, Scribe, Naowh, Narcolies, Nnoggie, Perfecto, Philwestside, Potter, Pottm, Reeves, RogerBrown, Rycn, Zaelia, Swagster et Xerwo.

La guilde ne fera pas de raid avant ShadowlandsLe premier raid sort (probablement à la fin de l’automne ou au début de l’année prochaine), mais dans le cadre des débuts d’Echo, la guilde lève des fonds sur sa nouvelle chaîne Twitch pour la charité anti-abus sexuels sur enfants INHOPE et la charité de soins de santé mentale RAD tout au long de la journée aujourd’hui.

