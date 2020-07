Le traité d’extradition de Hong Kong suspendu «  indéfiniment  » alors que la position de la Chine se durcit

Le gouvernement a durci sa position contre la Chine alors que Dominic Raab a suspendu le traité d’extradition du Royaume-Uni avec Hong Kong «immédiatement et indéfiniment». Dans une déclaration aux députés, M. Raab a déclaré que ces mesures constituaient une réponse «raisonnable et proportionnée» à la nouvelle loi de sécurité de Pékin à Hong Kong qui pourrait être utilisée pour réprimer les manifestations démocratiques. La suspension du traité d’extradition de Hong Kong empêche la Chine d’appliquer les lois sur la sécurité aux dissidents britanniques qui dénoncent Pékin, ce qui signifie que le gouvernement ne serait plus obligé d’extrader toute personne accusée d’un crime contre l’État chinois. ‘mais une réponse’ calibrée ‘Dominique Raab a suspendu le traité d’extradition du Royaume-Uni avec Hong Kong’ immédiatement et indéfiniment ‘(Photo: AFP / Ge tty) Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la loi sur la sécurité nationale avait «considérablement changé les hypothèses clés» concernant le fonctionnement du système, donnant aux autorités de la Chine continentale «la capacité d’assumer la compétence sur certaines affaires et de juger ces affaires devant les tribunaux de Chine continentale». Ces actions sont intervenues après que Boris Johnson a promis une réponse «dure» mais «calibrée» à Pékin. L’embargo sur les armes, en place pour la Chine continentale depuis 1989, est prolongé en raison de l’imposition par Pékin de pouvoirs de sécurité à Hong Kong. M. Raab a déclaré: « L’extension de cet embargo signifiera qu’il n’y aura pas d’exportations du Royaume-Uni vers Hong Kong d’armes potentiellement mortelles, de leurs composants ou de leurs munitions. » Cela signifiera également une interdiction d’exportation de tout équipement non déjà interdit qui pourrait être utilisé pour la répression interne, comme les chaînes, le matériel d’interception, les armes à feu et les grenades fumigènes. » Lire la suite Le durcissement de l’attitude à l’égard de la Chine montre que la politique étrangère post-Brexit ne concerne à aucun prix le commerce Un coup porté aux relations internationales Les mesures jumelles sont le dernier coup porté à «l’âge d’or» des relations entre le Royaume-Uni et la Chine saluée par David Cameron en 2015. – retour de M. Johnson la semaine dernière sur l’octroi à Huawei d’un rôle dans le réseau 5G du Royaume-Uni, ainsi que des séquences vidéo de musulmans ouïghours menottés transportés dans des camps au Xinjiang. des Ouïghours, que le ministre des Affaires étrangères a décrit dimanche comme «flagrants», mais s’est abstenu de qualifier de génocide. Le ministre a déclaré aux députés: «Nous rassemblerons patiemment les preuves, cela prend des mois.» Le député conservateur Nusrat Ghani a qualifié l’ONU de «couleur éclatée» sur la Chine et a appelé à des sanctions et à une enquête indépendante pour recueillir des preuves sur la persécution des Ouïghours. M. Raab a déclaré: «Il s’agit d’une violation flagrante des droits de l’homme et la Chine doit en être responsable et responsable… Je pense que nous devons simplement être réalistes sur ce que la Chine autoriserait au Xinjiang et en l’absence de cet accès, Je pense qu’il est très difficile de voir comment nous pourrions faire… »

Hespéride Fauteuil relax de jardin Milos Ardoise Framboise 3 positions - Acier traité époxy, Polyester matelassé Aussi léger que confortable, le fauteuil Relax de jardin Milos Ardoise Framboise d',Hespéride saura vous séduire.Cette chaise relax pliante est en acier traité époxy...

SCARABEO Vasque Kong 50 - SCARABEO Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu, Chaque innovation est la rencontre d'une idée et d'une exigence et c'est de cette rencontre que sont nés les lavabos Kong, avec leur design moderne adapté à l'architecture contemporaine. Massimiliano Braconi en Giavanni

SCARABEO Vasque Kong 50R avec trou robinetterie - SCARABEO Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu, Chaque innovation est la rencontre d'une idée et d'une exigence et c'est de cette rencontre que sont nés les lavabos Kong, avec leur design moderne adapté à l'architecture contemporaine. Massimiliano Braconi en Giavanni