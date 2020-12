Le soutien aux pères et aux partenaires lorsqu’une grossesse se termine par une perte de bébé est «  médiocre ou inexistant  », selon une enquête

Selon une étude de l’organisme de bienfaisance Tommy, le soutien aux pères et aux partenaires en cas de mauvaise grossesse est faible ou inexistant et leur chagrin peut souvent être négligé, selon une étude de l’association caritative Tommy’s. ou en cas de fausse couche, avec un peu moins de 75% d’entre eux considérant que le soutien n’est pas disponible ou de mauvaise qualité. L’organisme de bienfaisance pour la perte de bébé, Tommy, a déclaré qu’il était nécessaire d’améliorer le soutien de tous les parents en cas de fausse couche ou de mort-né avec des pères et des partenaires également sujets à des problèmes de santé mentale, même lorsqu’une grossesse se passe bien. Une enquête menée auprès de 1000 personnes a révélé que les trois quarts des personnes croient que les pères et les partenaires ressentent une pression pour être «forts» lorsque leur bébé meurt et plus de la moitié estiment que des conseils en matière de santé mentale devraient être fournis pour contrer le sentiment d’isolement ressenti par beaucoup . Lire la suite L’essai de Meghan Markle sur sa fausse couche nous rappelle le pouvoir de s’écouter les uns les autres Souffrir en silence L’étude a révélé que 58% des pères et partenaires ont déclaré se sentir impuissants ou perdus à la suite d’une fausse couche ou d’une mort à la naissance et une proportion très similaire souffert en silence parce qu’ils se sentaient protecteurs de leur moitié. Près des deux tiers estimaient que le désir de ne pas accabler la mère en deuil laisserait l’autre parent incertain vers qui il pourrait se tourner. Jane Brewin, directrice générale de Tommy, a déclaré: «À partir du moment où un couple découvre qu’il est enceinte, il peut commencer à imaginer l’avenir de son bébé. Le fait de se débarrasser de ces espoirs et de ces rêves peut avoir un impact profond et durable sur les deux parents, et ils doivent tous deux avoir accès à un soutien spécialisé. Stress post-traumatique La duchesse de Sussex a écrit un article émouvant sur sa fausse couche (Photo: ADRIAN DENNIS / AFP / Getty) La nouvelle campagne fait suite à la décision de plusieurs femmes de haut niveau, dont la duchesse de Sussex et le mannequin et entrepreneur américain Chrissy Teigen, pour rendre public leur chagrin suite à la perte d’un bébé. La recherche a montré que les deux parents peuvent souffrir de dépression postnatale avec un partenaire sur 12 développant des symptômes à long terme de stress post-traumatique suite à la perte d’un bébé.