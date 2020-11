Le racisme n’est pas seulement un problème blanc

Des images de l’étouffement lent et sadique de George Floyd par un policier à Minneapolis ont galvanisé le mouvement Black Lives Matter et déclenché des ondes sismiques à travers le monde. C’était un appel de secousse. L’indignation était sans précédent, palpable, incontrôlable. Bien que certains blancs aient décrié la signification et le message des soulèvements, la plupart ont été frappés par leur force morale. Les auparavant complaisants ou indifférents essaient de comprendre, de changer, de se pardonner. Les institutions réfléchissent et font des promesses.Beaucoup moins remarqué, mais tout aussi critique, est l’effet que Black Lives Matter a sur d’autres personnes de couleur – dont beaucoup auront été victimes de racisme, parfois dans des circonstances terribles, mais peuvent aussi être Les relations interethniques et les sectarités héritées entre différentes communautés sont soulevées et confrontées. Rien ne sera plus jamais pareil. Ou du moins rien ne devrait jamais. Voix de l’Asie du Sud Alors que les manifestations de Black Lives Matter se sont globalisées, certains Sud-Asiatiques ont tenté de surfer sur les vagues émotionnelles en évoquant leur propre victimisation par les Blancs. Priti Patel, par exemple, a évoqué en juin qu’elle avait subi des railleries racistes dans les cours d’école et dans les rues.Nimmi Dosanjh, 41 ans, artiste, designer et femme d’affaires, était tellement consternée par l’appropriation et le solipsisme qu’elle a appelé le spectacle Nihal Arthanayake. sur BBC Radio5 Live. «Je voulais dire: ‘Vous ne pouvez pas prendre ce train en marche simplement parce que c’est la mode.’ Nimmi Dosanjh a mis en garde contre l’hypocrisie dans sa communauté (Photo: Nimmi Dosanjh)« Comment pouvons-nous parler de Black Lives Matter quand nous sommes coupables de normaliser ces attitudes dans nos pays et nos communautés? Vous ne pouvez pas soudainement devenir un antiraciste parce que c’est pratique. »D’autres Asiatiques s’expriment aussi, défiant les aînés et le dénigrement normalisé et la discrimination à l’égard des Noirs – ainsi que des Asiatiques à la peau plus foncée. Une campagne a été lancée en Inde en 2009 contre le biais de couleur et s’adresse aux fabricants de crèmes éclaircissantes pour la peau. Kaur Life, un site Web sikh, a répondu à BLM en publiant une série d’articles courageux, exposant le «colorisme, l’ombrage et les attitudes anti-noirs [that] sont tristement répandus parmi les Sud-Asiatiques. »« Une fois qu’ils penseront que vous êtes l’un d’eux, ils s’ouvriront à vous »Barnie ChoudhuryBarnie Choudhury, un ancien correspondant de la BBC, me dit qu’il a tout vu et entendu. «Dans les communautés dont j’ai parlé, le racisme est caché et les gens essaient de ne pas montrer leurs vraies couleurs», dit-il. « C’est incroyablement secret et intelligemment caché. » Mais une fois qu’ils pensent que vous êtes l’un d’eux, ils s’ouvrent à vous. Vous avez juste besoin de savoir sur quels boutons appuyer, et soudainement leurs préjugés se manifestent. C’est dans l’ADN. »Une femme que je connaissais a été mise au défi lorsqu’elle est allée dans un temple à Leicester, de tous les endroits. Juste parce qu’elle n’avait pas l’air du tout. Elle a dû être «trop sombre» pour les fidèles, donc un extraterrestre, un intrus. Le système des castes Ce fanatisme est enraciné dans le système des castes indien qui stipule que les castes à la peau claire sont au sommet de la hiérarchie sociale et celles aux teintes plus sombres sont en bas. Le colonialisme a renforcé cette idéologie suprémaciste, et aujourd’hui, Bollywood continue de promouvoir l’idée que le beau est beau et que l’obscurité est maudite.Sunil Bhatia, professeur de développement humain au Connecticut College aux États-Unis, a beaucoup écrit sur le colorisme enraciné et internalisé. et la xénophobie. Il y a une ligne, explique-t-il, qui va des préjugés au sein du groupe contre les membres qui n’ont pas la peau claire, au recul raciste des personnes d’origine africaine.Darshna Soni et son mari Chi le jour de leur mariage (Photo: Darshna Soni) Si nous sommes honnêtes, la plupart des parents asiatiques s’opposeraient probablement à ce que leur progéniture épouse des Africains ou des Afro-Caribéens – et offrent une foule d’excuses et de préjugés pour expliquer pourquoi.Tester la toléranceMeena *, une femme professionnelle asiatique, s’est secrètement fiancée à Ben, son noir partenaire, pendant trois ans. Cet été, ils ont décidé de sortir avec ses parents et frères hindous en les invitant à un pique-nique. Son père a demandé avec mépris à Hal s’il avait grandi dans une maison du conseil et à propos des trafiquants de drogue noirs. Hal est ingénieur chimiste. Le mariage, dit Meena, «mettra à l’épreuve la tolérance de mon peuple». Darshna Soni, correspondante aux affaires intérieures de Channel 4 News, a épousé son mari ghanéen Chi il y a près de 20 ans. Ils se sont rencontrés lors de leur première semaine d’université. Pendant des années, elle avait trop peur d’être vue avec lui en public «au cas où une tante nous verrait. Il y avait cette peur dans mon estomac. »Ils partageaient un appartement, mais devaient nettoyer toutes ses affaires si ses proches venaient en visite. Même ainsi, dit-elle, «quand j’ai finalement dit à la famille, je n’avais pas réalisé le chagrin que cela causerait.» Son père s’était profondément soucié de ses élèves noirs lorsqu’il était directeur adjoint en Ouganda. C’était différent. Il a dû tenir compte des réactions de la famille élargie et de la communauté. Un parent, dont le mari est blanc, a expliqué qu’elle s’était «mariée», alors que Darshna «se maria». Toutes ces années, elle entend encore des commentaires insensibles de la part de ses proches sur ses enfants métis, leurs cheveux bouclés et la couleur de leur peau. «Privilège de la lumière» Trop d’Asiatiques de la deuxième génération tolèrent sans aucun doute ces valeurs, comme une «jolie» paire asiatique avec qui Darshna et Chi se sont liés d’amitié en vacances. Le couple les a invités pour un week-end mais n’a pas pu les accueillir car sa mère n’aurait pas d’homme noir dans la maison familiale. De nombreux Asiatiques n’ont jamais reconnu ni affronté ce racisme enraciné. Lorsque Nimmi essaie d’interroger les systèmes de croyance et les mentalités, elle fait face à la répression, à la consternation et à la fureur. Elle continue à se battre contre «des vues rétrogrades qui n’ont pas leur place au 21e siècle. Qu’en est-il de l’empathie et de l’humanité partagée? Pourquoi les Asiatiques veulent-ils toujours se marier avec des personnes à la peau claire? »C’est une façon de maintenir prestige et position. Appelez cela «privilège léger». C’est faux, incompréhensible et, en fin de compte, un crime contre notre propre intérêt. Pour les fanatiques, toutes les personnes de couleur – Indiens, Pakistanais, Bangladeshis, Sri Lankais, Afro-Asiatiques et Africains – sont des racailles qui défigurent leur nation. Les Noirs, les hommes en particulier, sont soumis à la haine raciale la plus brutale. Le reste d’entre nous supporte l’exclusion, la discrimination, les menaces et, de plus en plus, les abus incessants. Nos désunions affaiblissent notre résistance et enhardissent les néo-fascistes et les racistes.Darshna Soni avec Chi et enfants (Photo: Fournie) Le système des castes Le système des castes hindou a environ 3000 ans et est défini dans le Manusmriti, l’ancien texte sur la loi hindoue. Il définit le statut des personnes en fonction de leur travail en utilisant cinq castes: les brahmanes, la caste la plus élevée, étaient des enseignants, des prêtres et des intellectuels. Les Kshatriya étaient des dirigeants et des guerriers, des commerçants Vaishyas, des agriculteurs et des propriétaires terriens, et des paysans Shudras, des serviteurs et des ouvriers. Au bas de la hiérarchie se trouvaient les Dalits – «exclus» ou «intouchables». Pendant des siècles, les communautés rurales ont été divisées par caste. Les brahmanes ne partageaient ni nourriture ni boisson avec les castes les plus basses, et il n’y avait pas de mariages mixtes entre castes.Les systèmes de goût seraient devenus plus fluides au XVIIIe siècle, mais ont été renforcés et officialisés sous le colonialisme britannique. les castes inférieures et la ségrégation des différents groupes et ont affecté les possibilités d’emploi et d’éducation. Suite à l’indépendance de l’Inde, de nouvelles lois ont été introduites dans les années 50 interdisant la discrimination par caste. Dans les années 90, la proportion de travailleurs des castes inférieures occupant les emplois les mieux rémunérés avait décuplé pour atteindre environ 10 pour cent. Les identités de goût perdurent, malgré les changements juridiques. Environ 10% seulement des mariages se déroulent entre des personnes de castes différentes. L’arbre humain Les Britanniques noirs renient désormais le terme collectif «Bame» en partie parce qu’il ne tient pas compte de ces réalités gênantes. Comme le dit mon compagnon trinidadien, Ozzy: «Votre peuple ne nous aime pas. Ils ne nous donnent pas d’emplois. Ils nous regardent quand nous allons dans leurs magasins. Alors, comment allons-nous Bame? »En Ouganda, mon lieu de naissance, les blancs et les bruns ont soumis les Ougandais autochtones et ont utilisé des tropes racistes pour justifier l’inégalité structurelle. Nous étions au milieu de l’arbre humain, avec les Blancs au-dessus de nous et les Noirs au-dessous de nous de toutes les manières. Le racisme blanc a des racines économiques, politiques, religieuses et culturelles. Alors aussi le racisme anti-noir asiatique. Les Asiatiques en Afrique de l’Est étaient des agents des marchands d’esclaves arabes, puis plus tard, des marchands d’esclaves européens. Le classement des castes et des codes de couleur correspondait aux classifications des races coloniales. Ces empreintes historiques et leurs effets sur les sociétés asiatiques sont restés largement non examinés. Nous utilisons encore des termes abusifs pour les Noirs – «kale», «kala», «junglee», «gola». Je n’ai jamais vu de couple noir-asiatique dans les lieux publics. Les liaisons entre des hommes asiatiques et des prostituées ou des servantes noires étaient de sales secrets. Leurs enfants étaient surnommés à tort «chotaras», c’est-à-dire des bâtards. Au lieu de faire une introspection et de faire des calculs honnêtes, les Asiatiques ougandais ont tissé une fabuleuse fable sur la façon dont nous – les bons colons travailleurs – avons été bannis par un grand dictateur brutal, Idi Amin. Le changement vient lentement Michelle et Amit Patel avec leurs enfants, Ezra et Zaria (Photo: Fourni) En discutant de la question sur The Jeremy Vine Show sur Radio 2 récemment, j’ai parlé de la façon dont j’avais été élevé comme raciste et qu’essayer d’éliminer ce fléau était une lutte de toute une vie. Les Asiatiques britanniques ont trouvé cela bouleversant à entendre. Dommage. Il est temps.Nihal Arthanayake, qui est né dans l’Essex de parents sri-lankais et est DJ de la BBC depuis 2002, estime que ces attitudes et comportements pernicieux évoluent, mais lentement. «J’aimerais pouvoir dire que le colorisme appartient au passé», dit-il, «mais ce n’est pas le cas. Les temps changent cependant. »Un autre couple, Michelle et Amit Patel, symbolise cette transformation naissante et significative. Elle est ghanéenne britannique, il est asiatique britannique. Ils se sont rencontrés à l’école, sont devenus amis et sont vite tombés amoureux. À l’époque, dit Amit, «nous étions jeunes et dans une bulle. Nos amis n’ont pas fait de commentaire mais ils ont été surpris. »En vieillissant, ils sont devenus plus conscients du grand fossé entre eux. Amit savait comment sa famille et sa communauté s’opposeraient avec véhémence et essayeraient de le ramener dans le bercail. Le couple était inséparable et impersuadable. Il y a quatre ans, ils ont eu un grand et gros mariage combo ghanéen-asiatique et ont maintenant deux enfants qui sont élevés pour être à l’aise dans leur peau et avec leur double héritage.Incroyablement, ils vivent avec la mère d’Amit, qui n’a pas seulement surmonté ses préjugés hérités – ce n’est pas une mince affaire – mais doit avoir à faire face à ceux de la communauté qui stigmatisent la noirceur. Ces Patels ont maintenant un énorme succès sur YouTube. L’avenir de lutter pour le vice-président élu Kamala Harris prononce une allocution à Wilmington, Delaware (Photo: AFP) Aujourd’hui, les Indiens du monde entier saluent le vice-président américain élu Kamala Harris. Sa mère indienne a hardiment choisi d’épouser une Jamaïcaine dans les années 1960. Ozzy soupçonne qu’ils admirent le pouvoir d’Harris, pas son héritage biracial et se demande s’ils approuveraient un tel mariage aujourd’hui? De même, Barnie, dont la fille a participé à une marche de protestation Black Lives Matter et a pris le genou. «Ça ne va pas mieux que ça, pour moi», dit-il. «On m’a demandé un jour si j’autoriserais ma fille à épouser une personne africaine ou caribéenne. Nos enfants vont tomber amoureux et épouser qui ils veulent. Pourquoi les arrêteriez-vous? Notre travail est assurément de leur donner les moyens d’agir et de leur donner les outils nécessaires pour résister, combattre et vaincre le racisme. »C’est l’avenir que nous devons tous viser. Mais il y a un long chemin à parcourir. * Les noms ont changé à la demande des personnes interrogées

