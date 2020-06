Le «principe» de Christopher Nolan a reculé de 2 semaines car les salles de cinéma ne seront pas prêtes

Quand Avatar les fans ont regardé le premier épisode de Le prince dragon, au moment où Callum a commencé à parler, une image de Sokka a immédiatement surgi à la reconnaissance de la voix de Jack DeSena. Compréhensible, mais toutes les voix ne sont pas aussi évidentes, même pour les super-fans. Parfois, même si nous reconnaissons la voix, nous ne pouvons pas vraiment nous rappeler à qui elle appartient. D’autres fois, les acteurs changent si radicalement de voix qu’il est pratiquement impossible de dire à qui appartient la voix.

Au cours de trois saisons de Avatar: le dernier maître de l’air et quatre saisons de La légende de Korra, de nombreux acteurs ont fourni des voix à la myriade de personnages. Voici quelques grands noms que vous avez peut-être manqués, ou oubliés, ont fait des voix sur Avatar et Korra.

Mis à jour par Amanda Bruce le 12 juin 2020: Avec Avatar: The Last Airbender maintenant disponible pour diffuser sur Netflix, les fans ont une autre chance de redécouvrir l’anime bien-aimé. Ils ont également la chance de redécouvrir des talents de voix sérieux, donc cette liste a été mise à jour depuis sa publication d’origine avec encore plus d’acteurs que les fans auraient peut-être oubliés.

15 JOHANNA BRADDY

Yue a gagné le cœur des Avatar fans avec son bon cœur et son engagement envers son peuple, même si elle a brisé Sokka, mais tout le monde n’aura pas réalisé quelle actrice a exprimé le personnage.

Johanna Braddy a fait ses débuts dans la programmation pour enfants et le travail de voix off avant de faire sa grande rupture avec grec. Depuis lors, elle est probablement mieux connue pour son rôle de belle du sud Shelby Wyatt dans le drame d’espionnage Quantico.

14 KIERNAN SHIPKA

Korra avait beaucoup d’alliés dans la série suivante. L’une d’elles était Jinora, la petite-fille de Katara et Aang. Étudiante et en phase avec le monde des esprits, Jinora était un peu calme. Elle a été jouée à la perfection par un jeune Kiernan Shipka.

Le public connaît Shipka de son travail sur Des hommes fous, mais aussi en tant que nouvelle incarnation de Sabrina Spellman. Elle joue actuellement dans l’adaptation Netflix Aventures effrayantes de Sabrina. Elle a également perfectionné son travail de voix off, prêtant ses talents au dialogue pour les jeux vidéo Marvel et les séries animées Disney.

13 CAMERON MONAGHAN

Même les plus grands fans d’Avatar n’avaient peut-être pas réalisé que Cameron Monaghan avait travaillé pour la série. Son travail vocal n’est apparu que dans un seul épisode. Il a joué une paire de jumeaux dans « The Fortuneteller », préfigurant peut-être son travail de jumeaux sur Gotham? Monaghan a également fourni des «voix supplémentaires» pour l’épisode, ce qui signifie probablement qu’il a enregistré des dialogues pour la foule des citadins.

Il a parcouru un long chemin depuis lors comme l’une des stars de Éhonté et comme la version proto du Joker dans le Homme chauve-souris série prequel Gotham.

12 ALYSON STONER

Opal, la petite-fille du personnage original Toph Beifong, a passé du temps dans La légende de Korra l’apprentissage des techniques de maîtrise de l’air à partir du personnage titulaire. Elle était douce et studieuse mais pouvait avoir un caractère grave lorsqu’elle était provoquée. Certains fans pourraient ne pas réaliser qu’elle a été exprimée par quelqu’un qui a fait ses débuts dans les clips de Missy Elliott.

Stoner a fait ses débuts en tant que jeune danseuse avant de se lancer dans le cinéma Disney Channel. Elle a continué à travailler pour le réseau dans des émissions comme La vie de la suite de Zack et Cody et exprimer de nombreux personnages animés. En fait, elle reviendra pour entendre Isabella dans Phineas And Ferb The Movie: Candace Against The Universe.

11 SERENA WILLIAMS

Elle est surtout connue comme l’une des plus grandes joueuses de tennis au monde, mais Serena Williams a également essayé de jouer, y compris un peu de voix off. En fait, elle a exprimé des personnages dans les deux Le dernier maître de l’air et en La légende de Korra. Dans la série originale, Williams a exprimé Ming, le gentil gardien qui a apporté plus de nourriture à l’oncle Iroh pendant qu’il était en prison. Dans la série suivante, elle a prêté sa voix à un sage lorsque Korra a découvert le premier Avatar.

Bien qu’elle ne semble pas avoir beaucoup de rôles d’acteur à l’horizon en ce moment, elle est sûre d’être de retour sur les écrans en peu de temps.

dix RON PERLMAN

L’un des nombreux redémarrages que nous obtenons cette année est Hellboy. Le film original de Guillermo del Toro est sorti il ​​y a quinze ans et il mettait en vedette Ron Perlman, qui est toujours mieux connu pour incarner Hellboy. Perlman a également joué de nombreux rôles vocaux, dont Slade sur Teen Titans, The Stabbington Brothers sur Emmêlé, La liche sur Temps de l’aventure, ainsi que Fire Lord Sozin sur Avatar: le dernier maître de l’air.

Le grand-père d’Iroh et d’Ozai, le seigneur du feu qui a déclenché la guerre de Cent Ans, Sozin a utilisé le pouvoir d’amélioration du feu d’une comète pour éradiquer les Air Nomads dans le but d’éliminer le prochain Avatar.

9 LISA EDELSTEIN

La légende de Korra nous a présenté les trois enfants d’Aang et Katara: Tenzin, Kya et Bumi. Kya est la seule fille du couple et le seul maître de l’eau. Nommée d’après sa grand-mère maternelle, Kya était une guérisseuse et une maîtresse de l’eau qualifiée. Elle a aidé l’équipe Avatar à traverser des moments difficiles, notamment la convergence harmonique et toute l’épreuve avec Zaheer.

Si la voix de Kya semblait familière, vous avez peut-être reconnu l’actrice Lisa Edelstein. Edelstein est surtout connu pour son interprétation du Dr Lisa Cuddy dans le drame médical de Fox Maison. Actuellement, elle est de retour en milieu hospitalier en tant que Dr Marina Blaize sur NBC Le bon docteur.

8 ROBERT PATRICK

En plus de la maîtrise du feu, Zuko possède également une maîtrise magistrale de l’épée, spécialisée dans le jeu d’épée à double usage, qu’il a appris du célèbre maître d’épée Piandao. Ce même maître d’épée pensait que Sokka était l’art de l’épée plus tard dans la série. Piandao a été exprimé par Robert Patrick dont vous vous souvenez peut-être en tant qu’agent John Doggett de Les X-Files, T-1000 à partir de Terminator 2: Jour du jugementou l’agent Frank Gallo sur Scorpion.

Fait amusant, Piandao a décrit l’utilisation de l’épée comme un «bras extra-long et vraiment tranchant» faisant allusion au rôle de Patrick en tant que T-1000, qui avait un penchant pour transformer ses bras en épées.

7 AUBREY PLAZA

Dans la deuxième saison de le Légende de Korra, nous rencontrons certains des plus proches parents de Korra: les jumeaux Desna et Eska. Bolin a approché Eska avec l’intention de la séduire ainsi qu’Eska, pensant qu’il serait intéressant de passer du temps avec quelqu’un dont les manières ne sont pas cultivées, a proclamé qu’il était maintenant le sien. Cependant, on peut se demander si elle voulait dire comme un petit ami ou un esclave.

L’Eska autoritaire et comiquement sérieux est exprimé par Aubrey Plaza, qui est surtout connu sous le nom d’April Ludgate sur NBC. Parcs et loisirs, ainsi que sa comédie de style impassible. Sans surprise, Plaza a transformé Eska en un personnage hilarant avec sa performance exceptionnelle.

6 MARK HAMILL

Mark Hamill est, bien sûr, surtout connu pour avoir joué Luke Skywalker dans le Guerres des étoiles la franchise. Mais, il a également la réputation d’un acteur de voix prolifique, célèbre pour son rôle de Joker dans Batman: la série animée, que beaucoup croient être la meilleure version du méchant jamais mise à l’écran. Parallèlement à ses nombreux rôles de doublage, Hamill a fourni la voix du grand méchant Avatar: le dernier maître de l’air, Seigneur du feu Ozai.

Dans ce qui est largement considéré comme l’un de ses meilleurs rôles de doublage, Hamill a réussi à transmettre un homme vraiment effrayant, déterminé à dominer le monde. Le simple bruit de la voix de Hamill était suffisant pour intimider à la fois les personnages de l’émission et ceux d’entre nous qui regardaient.

5 J. K. SIMMONS

J. K. Simmons est certainement un homme qui n’a pas besoin de présentation. Lauréat de nombreux prix prestigieux, dont l’Academy Award du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Coup de fouet, La filmographie de Simmons est tout simplement impressionnante, qu’il s’agisse de films ou d’émissions de télévision. Les fans de Marvel se souviendront à jamais de lui comme J. Jonah Jameson dans Sam Raimi’s Homme araignée trilogie, qui est probablement son rôle le plus populaire.

Mais, les fans de La légende de Korra devrait également avoir de bons souvenirs de J. K. Simmons, car il a fourni la voix de Tenzin, Aang et le fils de Katara qui devient le professeur de maîtrise de l’air de Kara et le mentor spirituel.

4 DANIEL DAE KIM

Daniel Dae Kim, que vous connaissez probablement sous le nom de Jin Perdu et Chin Ho Kelly de Hawaii Five-o, a fourni la voix de deux personnages différents – un de Avatar: le dernier maître de l’air, l’autre de le Légende de Korra. Dans Le dernier maître de l’air, Kim a exprimé le général Fong dans le premier épisode du livre deux: la Terre. Fong croyait que la seule façon de mettre fin à la guerre était qu’Aang entre dans l’État d’Avatar et vaincre le Seigneur du Feu Ozai, alors il a fait tout ce qu’il pouvait pour déclencher Aang. Y compris lui faire croire qu’il avait tué Katara.

Dans le Légende de Korra, Kim était la voix du père d’Asami Sato, Hiroshi. Hiroshi Sato était un brillant inventeur et fondateur de Future Industries, qui a uni ses forces avec les Égalitaristes mais est venu pour Team Avatar contre Kuvira.

3 JASON ISAACS

Le chef de la Marine de la Nation du feu, l’amiral Zhao était un puissant maître du feu qui a pris sur lui de capturer l’avatar, le mettant en conflit avec le prince Zuko et, bien sûr, l’équipe Avatar. Zhao a orchestré et dirigé le siège de la tribu des eaux du Nord et a forcé la petite amie de Sokka à se transformer en lune (bon sang, Zhao).

Le méchant amiral a été exprimé par Jason Isaacs, qui est surtout connu pour avoir joué Lucius Malfoy dans le Harry Potter films. Cependant, c’était sa performance dans Le Patriote qui a servi d’inspiration à Zhao. Isaacs a déclaré dans une interview qu’il lui avait été demandé de «devenir son moi américain» lors de l’enregistrement du rôle.

2 GEORGE TAKEI

Dans Avatar: le dernier maître de l’air, Book One: Water, épisode « Emprisonné », Team Avatar rencontre une ville du Royaume de la Terre où la maîtrise de la terre a été interdite par la Nation du Feu. Katara convainc un garçon du nom de Haru d’utiliser la maîtrise de la terre pour sauver la vie d’un vieil homme, ce qui le fait emprisonner. Elle concocte ensuite un plan pour s’enfermer et libérer Haru de l’intérieur.

À l’intérieur de l’horrible plate-forme de la prison, Katara rencontre le gardien cruel qui traite les prisonniers comme des sauvages et utilise des punitions brutales pour maintenir l’ordre et réprimer le moral. Ce gardien sadique a été exprimé par nul autre que George Takei, alias Sulu de Star Trek.

1 RAMI MALEK

Rami Malek est devenu mondialement célèbre pour son interprétation d’Elliot Anderson sur USA Network Mr. Robot, pour lequel il a reçu un large succès critique. En 2019, Malek a remporté un Oscar du meilleur acteur pour son travail sur le biopic Queen Rhapsodie bohémienne dans lequel il a joué Freddie Mercury.

Avant sa grande pause, Malek avait un certain nombre de rôles de soutien à la télévision, dont une petite partie sur le Légende de Korra. Dans plusieurs épisodes de la première saison, ce lauréat d’un Oscar a exprimé Tahno, un maître de l’eau et capitaine de l’équipe pro-bending White Falls Wolfbats. Initialement, Tahno était arrogant et sournois, mais il a changé ses manières après qu’Amon a enlevé sa flexion.

