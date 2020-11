Le prince Charles loue la force de la société

2020-11-13 11:00:04

Le prince Charles a salué la force de la société face à la pandémie de coronavirus et a exhorté à exploiter les mêmes qualités pour lutter contre les problèmes environnementaux.

Le prince de Galles a admiré «l’ingéniosité, la compassion et la détermination stoïque» des gens au cours de l’année écoulée alors qu’ils font face à tant d’incertitudes dues à la crise sanitaire mondiale.

Pour marquer son prochain 72e anniversaire avec son responsable annuel du magazine Country Life, il a écrit: «Le pays et le monde ont connu des changements que nous n’aurions jamais pu prévoir.

«L’incertitude est devenue un état stable; l’inimaginable auparavant est devenu non exceptionnel; l’extraordinaire est devenu normal.

« Dans un tel moment, il est tentant, et compréhensible, de se concentrer sur les pertes, les échecs et les défis. Cependant, si la vie de la terre enseigne quelque chose, c’est la nécessité d’envisager le long terme. »

Il a ensuite loué « la force de notre société: son ingéniosité, sa compassion et sa détermination stoïque » et la façon dont ils peuvent être engagés pour s’attaquer à « d’autres problèmes profondément troublants » dans le monde, tels que le réchauffement climatique, le changement climatique et les déchirants. perte de biodiversité. »

Et Charles a averti qu’il y avait une « courte fenêtre d’opportunité » pour « reconstruire » la planète pour les générations futures, après avoir salué les nouvelles initiatives et les progrès technologiques tels que l’isolation en laine pour les maisons et le National Garden Scheme, qui a permis de collecter des fonds avec des vidéos en ligne.

Il a écrit: «Comme les écureuils roux menacés ramassant leurs noisettes ou les geais leurs graines et leurs glands, nous devons être sages et clairvoyants.

« Nous avons une très courte fenêtre d’opportunité, qu’il ne faut pas gaspiller, pour saisir quelque chose de bien de cette crise et, alors que nous reconstruisons, donner la priorité à la nature, à notre planète et à nos enfants et petits-enfants. »

