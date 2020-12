Le dernier patch de Baldur’s Gate 3 permet à vos compagnons de se détendre

in

Si vous avez joué à Baldur’s Gate 3 et que vous roulez périodiquement des yeux sur les gémissements que font les membres de votre groupe chaque fois que vous prenez une décision qu’ils n’aiment pas, bonne nouvelle: le dernier patch pour le jeu RPG à accès anticipé fait que vos compagnons se refroidissent. au moins un peu.

Le développeur Larian déclare qu’il a «pris des mesures pour s’éloigner du grignotage fréquent, de sorte que [your companions] commencera à se concentrer davantage sur la situation dans son ensemble. » Plutôt que de nier chaque choix et de se plaindre à ce sujet à partir de ce moment, le studio dit que vos compagnons aventuriers seront plus tolérants, se concentrant sur les choses qu’ils faire comme. Cependant, Larian dit qu’ils conserveront toujours leur personnalité et leurs croyances fermement ancrées – alors n’imaginez pas que vous serez en mesure de revenir sur eux en ce qui concerne les choses importantes.

Il y a aussi beaucoup d’autres changements importants dans le dernier patch de 4,8 Go. Un gros problème est que vous serez beaucoup moins susceptible de vous verrouiller hors du contenu en échouant à une vérification de la boîte de dialogue à partir de maintenant. Cela devrait également avoir pour effet de réduire la nécessité de sauver les écailles.

Le correctif apporte également des ajustements de qualité de vie bienvenus – vous aurez désormais deux courtes périodes de repos pour chaque long repos, et vous n’aurez plus à commander à chaque membre du groupe de sauter, par exemple, à traverser un ruisseau. Une fois que vous avez sauté sur quelque chose, ils suivront tous. Larian a également apporté quelques améliorations à l’interface utilisateur, notamment en rendant visibles les points d’inspiration. Cela signifie que vous pourrez choisir des versions « upcastées » de sorts à l’aide d’un nouveau widget – chaque icône de sort aura toutes les versions du sort disponibles via un petit menu déroulant bien rangé.

En ce qui concerne les sorts, de grands changements ont également été apportés ici: les petits sorts devraient sembler beaucoup moins puissants, tandis que vos «vrais» sorts qui coûtent des ressources à lancer devraient être plus lourds et plus puissants.

Voici la liste complète:

Améliorations

Amélioration du mouvement des adeptes du personnage.

Ajout d’une option pour masquer votre casque dans l’écran de l’équipement. Ajout d’un aperçu de la trajectoire pour l’application de force lors de l’utilisation de sorts.

Tous les personnages s’arrêtent désormais correctement de courir lorsque le mode tour par tour forcé est activé.

Les compagnons sauteront maintenant pour suivre le personnage principal du joueur.

Correction et réactivation de Larian Cross Save entre toutes les plateformes.

Diverses modifications apportées aux notes d’approbation des compagnons.

L’IA de combat prend désormais en compte les chutes de sauts.

Modification des archétypes de comportement de l’IA pour le sanglier, le dévoreur intelligent et la petite araignée.

La musique de combat ne se termine plus lorsqu’un personnage rejoint le combat.

La configuration audio est désormais mise à jour lors de la sélection d’une option.

En multijoueur, les autres clients peuvent désormais entendre les événements de jet de dés d’un joueur dans le dialogue.

Désencombré l’interface utilisateur de la barre de raccourcis en permettant la sélection de versions upcasted de sorts avec un widget séparé.

Amélioration de l’apparence des passifs à bascule pouvant être ajoutés à la barre de raccourcis.

Amélioration de certaines info-bulles de compétences dans la création de personnage.

Ajout d’un tutoriel pour les points d’inspiration.

Cinématique: Ajustement des émotions et des looks dans certains domaines.

Cinématiques: réglages de la caméra et améliorations de l’éclairage dans certains domaines.

Cinématique: Une large passe d’améliorations sur les émotions et les attitudes.

Cinématiques: Amélioration des temps de fondu.

Cinématique: mélange amélioré entre les poses.

Toute boîte de dialogue associée à un masque sera lue avant de l’équiper et non après.

Sauter dans un trou téléporte désormais également les personnages suivants.

Révision de la logique de l’arme gaine / dégaine pour un comportement plus cohérent.

L’expérience est désormais attribuée pour éviter les combats et accomplir des quêtes secondaires plus petites.

Ajout d’un nouveau son pour lancer l’initiative au combat.

Équilibrer les changements

Fire Bolt, Ray of Frost et Acid Splash ne créent plus de surfaces à l’impact. Fire Bolt enflamme toujours les surfaces inflammables, et Ray of Frost gèle toujours l’eau et les flaques de sang. Les dégâts de Fire Bolt ont été ajustés en conséquence

Ajustement de la distribution des capacités par défaut pour les clercs et les voleurs. Les clercs commencent avec plus de DEX pour profiter d’une armure moyenne; Les voleurs commencent avec plus d’INT pour les ouvrir à l’archétype Arcane Trickster.

Il n’est plus possible d’effectuer des actions infinies en entrant et sortant d’un nuage de spores blanches en un seul tour; le statut d’un nuage de spores blanches devrait maintenant persister jusqu’à la fin du tour d’un personnage.

Les secousses de caméra atténuées pour les effets de préparation des sorts.

Le sort Fracassement fonctionne désormais correctement avec les sorts de sculpture.

L’attaque sournoise en mêlée nécessite désormais une arme de finesse.

Invoquer la duplicité ne fonctionne désormais correctement que si l’attaquant se trouve à moins de 3 m de l’invocation.

Les statuts surpris ne peuvent plus s’empiler.

Augmentation du prix de l’armure drow à 800 po.

Les effets de plusieurs sorts Hex sont autorisés à se cumuler sur le même personnage.

Vous pouvez désormais utiliser Dash tout en restant caché (se faufiler).

Le groupe peut désormais prendre 2 courtes pauses par longue pause.

L’action par défaut sur les info-bulles d’un conteneur est désormais «Ouvrir» au lieu de «Ramasser».

Difficulté rééquilibrée des tests de compétences de dialogue.

Modification de la capacité du squelette de mêlée de Cleave à Slash pour la rendre cohérente avec son arme.

Correction des PNJ ne réagissant pas à Hunter’s Mark comme une action hostile.

Modification des archétypes IA des gobelins.

Performance et stabilité

Correction de l’impossibilité de charger certaines parties sauvegardées.

Réduction des temps de sauvegarde longs – meilleure planification des threads pour les processeurs à 4 cœurs.

Amélioration de la stabilité de la version Vulkan.

Correction d’un crash aléatoire lors de la suppression d’un personnage qui a des adeptes.

Correction d’un crash aléatoire lors du changement d’armement lors d’une double utilisation

Correction d’un crash lors de la suppression de nombreuses parties sauvegardées

Correction d’un crash lors du crochetage d’un coffre lourd.

Correction d’un crash aléatoire lors d’un échec passif.

Correction d’un crash pouvant survenir lorsque des objets tombaient les uns sur les autres.

Correction d’un crash lors du chargement, lié au fait d’être dans un état de saut

Correction d’un crash lors du pillage de plusieurs corps d’imp dans une sideroom dans le didacticiel.

Corrections

Résolution d’une multitude de problèmes de mise en scène cinématographique.

Correction d’un flux incorrect dans certains dialogues.

Les personnages peuvent désormais marcher jusqu’à des positions même s’ils sont bloqués par un objet invisible.

La recherche automatique de chemin a été corrigée pour quelques éléments spécifiques.

Une arme qui ne peut pas être utilisée en double sera désormais automatiquement équipée en double-cliquant dessus.

Tous les passifs devraient maintenant s’afficher sur la feuille de personnage.

En combat, l’aperçu des chances de toucher devrait désormais être correct, même si votre personnage doit encore bouger.

Les archétypes de mêlée IA calculent désormais correctement les dégâts infligés aux alliés et aux personnages neutres. Cela devrait réduire les tirs amis inutiles lorsque les personnages utilisent des attaques ou des capacités à zone d’effet.

Les sons d’incantation ont été restaurés sur certains sorts.

Les gardes invoqués patrouilleront désormais dans une zone avant de la quitter.

Certaines boîtes de dialogue sont restées bloquées après avoir été invité avec un jet de test de persuasion – elles ont été corrigées.

Vous ne pouvez plus changer d’ensembles d’armes lorsque vous lancez un sort ou que vous vous déplacez pour lancer un sort.

Après avoir chargé une partie sauvegardée, les marqueurs de quête devraient désormais disparaître correctement lorsque les objectifs changent.

Ajout d’un délai d’entrée pour empêcher le spam via les états de rouleau.

Correction d’un problème de désynchronisation où les personnages clients revenaient à leurs positions précédentes après un saut.

Les notifications du journal ne devraient plus rester bloquées à l’écran.

Correction d’un bug où les visuels n’apparaissaient pas dans la fenêtre Examiner.

Correction d’un bug où le profil du joueur n’était pas créé correctement lors de l’utilisation de caractères spécifiques dans le nom du profil.

Le changement de profil reprend désormais toutes les modifications apportées aux paramètres sonores.

Correction de problèmes d’animation lors de l’application des statuts aux PNJ en mode tour par tour forcé.

Les portes qui ont été ouvertes semblent maintenant ouvertes.

Parchemin d’invisibilité coûte désormais le même prix que les parchemins d’autres sorts de niveau 2.

L’Armure d’Agathys inflige désormais correctement 10 dégâts de froid lors de l’utilisation d’un emplacement de sort de niveau 2.

La version de Guérir les blessures du Clerc du domaine de la vie guérit désormais de 2d8 PV lors de l’utilisation d’un emplacement de sort de niveau 2.

Les combats de grande envergure ne se déclenchent plus lors d’attaques d’armes à distance.

Lorsqu’il est manié à deux mains, le quartersaff inflige désormais 1d8 dégâts de base au lieu de 1d6.

Dissonant Whispers affiche désormais les valeurs de dégâts correctes au niveau 2.

La potion de dégoût de la mère dure désormais jusqu’au repos (comme indiqué dans l’infobulle).

Certaines potions de soins cassées ne s’affichent plus en tant que versions supérieures.

Lors du chargement d’une partie sauvegardée en mode tour par tour (au tour d’un PNJ), les personnages ont désormais tout leur équipement correctement équipé.

Les personnages subissent désormais des dégâts de chute lorsqu’ils sont touchés par une explosion Eldritch avec la fonction passive Explosion répulsive.

L’action d’arme de Faithbreaker (Absolute Power) déclenche désormais correctement un refoulement.

Plus de chevauchement de l’interface utilisateur lorsque 4 joueurs recrutent Lae’zel et Nous dans le didacticiel.

Suppression des boutons d’échange et d’attaque du recrutement de Lae’zel.

Lorsque vous recrutez Lae’zel, vous ne pouvez plus gagner le double d’EXP.

Les harpies devraient désormais pouvoir atteindre plus de points de combat.

L’entrée du journal est désormais correcte lorsque les joueurs partent sans combattre les harpies.

Dans la cave thaïlandaise, les squelettes détruisent désormais leurs cercueils lors de leur apparition.

La musique devrait maintenant jouer et faire la transition plus proprement dans le camp des gobelins.

Minthara ne disparaît plus après avoir posé certaines questions.

Le puzzle lunaire ne retourne plus les lunes après la rotation successive des disques adjacents.

Les statistiques de l’ours compagnon n’ont plus dix fois le poids prévu.

Le dialogue avec les frères d’Ethel et Mayrina ne se termine plus tôt si vous ne vous rangez avec personne.

Correction d’un bug vous empêchant de récupérer la lettre à Kagha.

Suppression d’un déclencheur musical incorrect dans le marais.

Lae’zel ne refuse plus de parler après la rencontre avec les Githyanki au pont.

Lorsque vous entrez dans l’aura d’un Sussur Bloom, les sorts sont désormais correctement désactivés dans la barre de raccourcis.

Des corrections de quêtes plus générales et des améliorations de la vérification des indicateurs pour rendre l’expérience de l’histoire plus fluide:

Drapeaux fixés dans la scène de dénonciation de Kagha pour empêcher les nœuds presque identiques de se répéter.

Correction d’un drapeau de crime personnalisé lorsque vous cliquez sur la cuve à bière des gobelins pour vous assurer que le bon dialogue apparaît.

Correction des drapeaux de quête et de journal dans la situation d’expédition de Zhent.

Assuré Arabella meurt quand elle est censée le faire.

Le bloqueur de flux a été corrigé dans le dialogue d’Anders – il vérifie désormais correctement les bons indicateurs.

Les morts-vivants thaïlandais ont maintenant un comportement oisif.

Drapeaux ajoutés pour ajouter de la réactivité à la partie de Shadowheart de la scène de la cour d’Arabella.

Modifications des drapeaux de recrutement de Lae’zel dans les plaines pour mieux rendre compte du flux qui y a conduit.