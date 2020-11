Le créateur de «  Suicide Squad  » apparaîtra dans un nouveau film, la controverse de «  Justice League  » se poursuit et plus – / Film

Vous voulez voir des œuvres d’art d’un abandonné DC Comics et croisement Star Wars par Alex Ross? Quand est Tortues Ninja Teenage Mutant retour en salles pour son 30e anniversaire? Quelle est la dernière sur le Ligue de justice controverse entre Ray Fisher et Joss Whedon? Quel réalisateur de DC Comics TV veut une chance de réaliser Lame? Qui est le créateur de Suicide Squad jouer dans le nouveau film? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

La collection Marvel Made Paragon: Chris Claremont Premier Bundle est disponible en pré-commande.

Les magiciens et Orange est le nouveau noir acteur Jolene Purdy a un rôle récurrent dans WandaVision.

Artiste d’enregistrement hip-hop Cardi B créé une bande dessinée précise Sorcière écarlate costume pour Halloween cette année.

L’original Tortues Ninja Teenage Mutant revient en salles en novembre pour son 30e anniversaire.

Voici un autre regard approfondi sur la fabrication de Les Avengers de Marvel jeu vidéo avec certains des designers.

WandaVision ne figurait pas dans la nouvelle bande-annonce du contenu à venir sur Disney + en novembre.

Alex Ross a partagé une œuvre d’art pour un DC Comics et Guerres des étoiles projet crossover qui ne s’est jamais concrétisé.

Epic Games dit qu’il y en a beaucoup Fortnite et merveille les croisements devraient se dérouler sur «de nombreuses années».

