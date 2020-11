Lancement des versions PS5 de Nioh Remasters et Nioh Collection en 2021

Le 17 décembre, Team Ninja prévoit de lancer la dernière extension DLC, «The First Samurai», pour Nioh 2. Cela signifie naturellement que le titre sera prêt à recevoir le traitement «collection». En tant que tel, Team Ninja a l’intention de poursuivre avec cela et plus encore. Le 5 février 2021, quatre versions différentes seront lancées pour célébrer la Nioh séries. L’un est Nioh 2 – L’édition complète sur PS4. Les trois autres concernent tous les remasters PlayStation 5.

En février, les fans et les nouveaux arrivants pourront saisir Nioh Remastered – L’édition complète et Nioh 2 Remastered – L’édition complète sur PS5. Comme vous pouvez l’imaginer, ces éditions complètes seront livrées avec les jeux de base et toutes leurs offres DLC respectives. De plus, le studio compte déployer La collection Nioh sur PS5, avec les deux jeux et tous les contenus téléchargeables de la série.

La totalité de la Nioh Les expériences sur le nouveau matériel de Sony fonctionneront en résolution 4K jusqu’à 120 images par seconde, selon un article du blog PS du directeur créatif Tom Lee. Les joueurs peuvent également s’attendre à des «temps de chargement ultra-rapides», ainsi que des transferts de sauvegarde de PS4 vers PS5.

Fans qui possèdent déjà Nioh 2 sur PS4 ont deux chemins de mise à niveau facultatifs:

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 – L’édition complète sur PS4 peut passer à Nioh 2 Remastered – L’édition complète sur PS5 sans frais supplémentaires.

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 sur PS4 peut passer au jeu de base – Nioh 2 Remasterisé sur PS5 et recevez la version PS5 de toutes les extensions DLC qu’ils possèdent sur PS4.

Bien sûr, ceux qui possèdent le titre sur disque pour PS4 devront également posséder une PS5 avec un lecteur de disque pour profiter des options de mise à niveau ci-dessus.

Nioh 2 – L’édition complète arrive sur PS4 le 5 février 2021. Nioh 2 Remastered – L’édition complète, Nioh Remastered – L’édition complète, et La collection Nioh atterrit sur PS5 le même jour. Tout ce qui précède sera disponible en précommande sur PSN le vendredi 20 novembre à minuit heure locale.

[Source: PlayStation Blog]