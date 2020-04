L’amour, Victor Teaser Clip montre un café alléchant rencontrer mignon / film

Une série dérivée du long métrage de romance adolescente Amour, Simon était à l’origine destiné à une première sur Disney +. Cependant, la série s’est apparemment révélée un peu trop orientée vers les adultes pour le service de streaming familial (vous savez, celui qui a un film sur un homme ayant des relations sexuelles avec une sirène), et il a fait le saut à Hulu. Maintenant un premier regard sur la série intitulée Amour, Victor a fait son chemin en ligne sous la forme d’un clip teaser du personnage principal de la série prenant part à un entretien d’embauche nerveux dans un café qui devient assez torride. Qui aurait cru que faire du café pouvait être si tentant?

Love, Victor Teaser Clip

Amour, Victor est situé dans le même monde que Amour, Simonmais à la place Michael Cimino comme Victor, un nouvel élève du même lycée que Simon fréquentait. Mais cette histoire ne se contentera pas de rechaper exactement le même scénario que le premier film, choisissant de laisser Victor comprendre les épreuves et les tribulations de sa propre expérience de lycée maladroite. Cependant, à un moment donné, Victor cherche apparemment l’aide de Simon, sachant ce qu’il a vécu dans l’histoire du film.

George Sear joue l’autre mec dans le clip ci-dessus, un personnage nommé Benji, clairement un type de gars confiant et naturellement charmant. Sinon, le reste de la distribution comprend Ana Ortiz et James Martinez en tant que parents de Victor, et Isabella Ferreira et Mateo Fernandez comme les plus jeunes frères et sœurs de Victor Pilar et Adrian. Les amis de Victor incluent Rachel Naomi Hilson comme Mia vif d’esprit, Bebe Wood comme le lac obsédé par les médias sociaux, Anthony Turpel comme le nouveau voisin maladroit de Victor, Felix, et Mason Gooding comme le jock arrogant Andrew.

Nick Robinson, la star du long métrage précédant Amour, Victor est censé raconter le spectacle en tant que Simon en plus de faire éventuellement une apparition complète. Quant au nombre des 10 épisodes dans lesquels il apparaîtra, cela reste à voir.

Se déroulant dans le monde du film révolutionnaire «Love, Simon» de 2018, la série suit Victor, un nouvel étudiant de Creekwood High School, dans son propre voyage de découverte de soi, face à des défis à la maison, s’adaptant à une nouvelle ville et aux prises avec son orientation sexuelle. Quand tout cela semble trop, il tend la main à Simon pour l’aider à naviguer dans les hauts et les bas du lycée. La dramatique de 10 épisodes explore le monde coloré et complexe de Victor, de sa famille aimante à ses nouveaux amis et ses premiers coups de cœur.

Toute la première saison de Amour, Victor fera ses débuts sur Hulu le 19 juin 2020.

