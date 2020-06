La Volkswagen Passat pourrait faire son retour en Inde avec un moteur à essence!

Volkswagen a abandonné la Passat en Inde alors que nous entrions dans l’ère BS6, mais un dernier coup d’espion suggère que VW pourrait relancer la Passat avec un nouveau moteur à essence.

Volkswagen a abandonné la berline de luxe Passat en Inde alors que nous entrions dans l’ère BS6 car elle n’était propulsée que par un moteur diesel de 2,0 litres. La Volkswagen Passat était l’une des meilleures berlines haut de gamme premium que nous avions dans le segment et une alternative digne de la Skoda Superb. Si vous avez été découragé par l’arrêt de la Passat, voici peut-être de bonnes nouvelles pour vous. Volkswagen a de nouveau été espionné en testant la Passat en Inde et cette fois, elle sera probablement propulsée par un moteur à essence conforme à la norme BS6.

Essai d’espionnage d’une Volkswagen Passat en Inde; susceptible d’être relancé avec un moteur à essence.

Plus tôt, la Volkswagen Passat était propulsée par un moteur diesel de 2,0 L en Inde qui produisait 177 ch et 350 Nm de couple maximal. Ce nouveau moteur à essence sera également une unité de 2,0 L et c’est celui qui se trouve sous le capot de la Skoda Superb récemment lancée. Ce moteur à essence de 2,0 L produit 190 ch et 320 Nm de couple. Avec ce changement de cœur, la Passat pourrait être un peu plus puissante mais un peu moins couple-ey. Ce moteur pourrait exclusivement être accouplé à une boîte de vitesses DSG à 7 vitesses, tout comme dans la Skoda Superb.

Il a été abandonné à l’ère BS6, avant quoi il était propulsé par un moteur diesel de 2,0 litres.

Volkswagen n’a cependant pas complètement abandonné ses moteurs diesel. Ils n’ont pas encore complètement pris leur décision s’ils veulent emprunter la voie de l’essence uniquement. Dans une interview accordée à Zigwheels, Stephen Knapp, directeur de Volkswagen India, a déclaré qu ‘ »il est très probable que nous continuions avec le diesel ». Si la demande du marché est suffisante, Volkswagen pourrait très bien ramener ses moteurs diesel. Si c’est le cas, ce ne sera pas seulement pour la Passat, mais la plupart des autres voitures de la famille Volkswagen et Skoda.

Bien que la Passat de la génération actuelle soit un peu vieillie, elle a toujours l’air incroyablement belle et contemporaine sur nos routes. Il est également assez bien équipé à l’intérieur. Volkswagen pourrait cependant profiter de cette occasion pour mettre à jour la Passat pour la rendre plus pertinente aux côtés de ses homologues plus modernes. Des fonctionnalités telles qu’un tableau de bord entièrement numérique et un système d’infodivertissement mis à jour avec la technologie de voiture connectée contribueraient certainement à augmenter l’attrait de la berline. Toutes ces fonctionnalités ont également été ajoutées au Skoda Superb récemment rénové.

Sinon, la Passat a toujours été une belle voiture, mais qui n’a jamais été aussi performante. Un nouveau moteur à essence conforme BS6 et quelques mises à jour nécessaires pourraient simplement changer son jeu en Inde. La Passat était au prix de Rs 29,99 lakh (ex-showroom) lorsqu’elle a été abandonnée. Le nouveau modèle pourrait être un peu plus cher que le modèle sortant et nous nous attendons à ce qu’il arrive dans les salles d’exposition plus tard cette année. La Volkswagen Passat rivalise avec la Skoda Superb et la Toyota Camry.

