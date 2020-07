– – – – – – The Umbrella Academy est un super-héros américain et une série télévisée fantastique sur le Web basée sur la série de bandes dessinées du même nom que «The Umbrella Academy». Cette série est créée par Steve Blackman et développée par Jeremy Slater. Le pays d’origine est les États-Unis et sa langue d’origine est l’anglais. Gerard Way, Gabriel Ba et Mike Richardson sont les producteurs exécutifs. Netflix est le réseau d’origine de cette série. Il a 1 saison avec 10 épisodes et dure jusqu’à 45-60 minutes. Date de sortie de la saison 2 de la Umbrella Academy L’académie parapluie a également déclaré sa saison 2, la saison 1 a été créée le 15 février 2019 et la saison 2 avec 10 épisodes qui sortira le 31 juillet 2020. Cela est retardé en raison de cette pandémie de COVID-19 et maintenant, ils ont déclaré cette date de sortie. Il y a beaucoup de personnages dans cette série ils sont Ellen Page est une actrice canadienne et une productrice, elle joue le rôle principal comme Vanya Hargreeves, Tom Hopper comme Luther Hargreeves un astronaute avec la superpuissance David Castaneda comme Diego Hargreeves un fauteur de troubles avec la capacité pour viser tout ce qu’il lance, Emmy Raver-Lampman comme Allison Hargreeves, Robert Sheehan comme Klaus Hargreeves, Aidan Gallagher comme le garçon capable de sauter à travers l’espace et le temps et de nombreux autres personnages principaux sont inclus. Aperçu Cette histoire commence le 1er octobre 1989 et il y a 43 femmes qui donnent naissance à un enfant à la fois. Ils n’avaient aucun signe de grossesse avant le début du travail. Et les sept enfants sont adoptés par l’excentrique milliardaire Sir Reginald Hargreaves, et ils se sont transformés en une équipe de super-héros qu’il appelle «The Umbrella Academy». Chaque enfant reçoit un nom différent par sa mère robotique Grace. De nos jours, Luther est une partie qui vit sur la lune depuis quatre ans. Enfin, les frères et sœurs sont réunis pour dévoiler le secret de leur famille multifonctionnelle. Conclusion Cette première saison reçoit une critique positive parmi les fans et son contenu d’histoire est intéressant. Netflix diffuse maintenant cette série alors qu’attendez-vous, laissez-nous regarder et en profiter. J’espère que ces informations seront utiles à leurs fans et restez à l’écoute pour plus de mises à jour. – – –

VANYA / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP Vanya est est un des sept personnages principaux de la série The Umbrella Academy. Elle est celle des sept qui a grandi en pensant ne pas avoir de pouvoir alors que ceux-ci étaient juste trop puissants. Funko l'a représenté lors de son récital de violon dans le dernier épisode quand ses yeux sont devenus

BEN HARGREEVES / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP Ben est le septième frère de la fratrie Hargreeves qui mourut lors d'une mission dans la série The Umbrella Academy. Il pouvait faire sortir des monstres de sa poitrine et on peut le voir car Klaus continue à le voir grâce à son pouvoir. Funko l'a donc représenté dans le dernier épisode quand il sert du corps

LUTHER HARGREEVES / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP Luther était le chef du groupe d'enfants super-héros de la série The Umbrella Academy. Devenu adulte, il est réuni avec ses frères et soeurs au moment de la mort de leur père adoptif. Funko l'a ici représenté avec un pantalon marron et son long imperméable vert ne cachant pas sa carrure massive. Une figurine