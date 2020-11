La série télévisée Halo embauche un interprète original en tant qu’actrice Cortana – / Film

Publié le mercredi 11 novembre 2020 par Ben Pearson

En supposant que l’adaptation télévisée de Showtime Halo jamais atteint le petit écran (et compte tenu du chemin rocheux de cette propriété à travers Hollywood, ce n’est pas une garantie), la série portera l’une des voix les plus célèbres du jeu dans le monde de la série. Halo a embauché un nouveau – euh, vieux – enfin, pas vieux, mais un avant – L’actrice Cortana lors d’une récente session de refonte. Obtenez les détails ci-dessous.

Selon IGN, actrice Jen Taylor, qui a prêté sa voix veloutée à l’unité d’intelligence artificielle Cortana dans chaque ligne principale Halo jeu vidéo, a été embauché pour prêter à nouveau cette voix distinctive au personnage de l’IA dans la prochaine série d’action en direct de Showtime. Taylor remplace l’actrice Natascha McElhone (Le spectacle de Truman, Ronin), qui avait déjà été embauché pour interpréter Cortana et incarner un personnage d’action en direct nommé Dr Catherine Halsey, qui est la créatrice de Cortana dans l’univers Halo.

Voici un détail intéressant: IGN rapporte que «en raison des difficultés de planification causées par la pandémie COVID-19, McElhone ne peut plus terminer son travail en tant que Cortana – mais continuera dans le rôle de Halsey. Les grandes productions hollywoodiennes comme celle-ci ont les ressources nécessaires pour transporter du matériel d’enregistrement vocal partout dans le monde et capturer des acteurs se produisant à distance, parfois même en demandant aux acteurs de gérer eux-mêmes l’équipement. On pourrait penser qu’une pandémie mondiale, au cours de laquelle de nombreux acteurs font encore plus attention aux emplois qu’ils occupent, permettrait à quelqu’un de faire plus facilement le travail de voix off, pas plus difficile. Mais peut-être que les difficultés de calendrier signifiaient que McElhone avait un autre travail d’acteur qui est maintenant revenu soudainement en première position, et elle ne serait pas en mesure d’accorder toute son attention à Cortana.

Dans les jeux, Cortana est essentiellement un personnage holographique. Pour le moment, on ne sait toujours pas si Taylor effectuera un travail de capture de performance pour que Cortana lui ressemble, ou si elle fournira simplement sa voix au personnage. Auparavant, Taylor a exprimé Cortana et le Dr Catherine Halsey à travers plusieurs jeux, y compris Halo, Halo 2, Halo 3, Halo: portée, Halo 4, Halo 5: Gardiens, et le prochain Halo Infini, ainsi que la mini-série TV Halo 4: avancer jusqu’à l’aube et Halo: la chute de Reach. Elle a également fourni la voix de l’assistant virtuel de Microsoft sur les appareils Windows, qui est nommé Cortana après le Halo personnage.

Showtime a travaillé pour amener ce jeu sur le petit écran pendant des années, décrivant la série comme «un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Pacte. Halo tissera des histoires personnelles profondément dessinées avec de l’action, de l’aventure et une vision richement imaginée de l’avenir. » Il n’a pas encore de date de première.

