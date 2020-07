La première bande-annonce PS5 de Planet Coaster Console Edition est là, à venir

Voici mon profond et sombre secret: je suis un de ces gars de Disney obsédés. Je pleure en regardant Emmêlé. Ma lune de miel a duré une semaine à Disney World. J’ai joué Epic Mickey. Bien sûr, avec une pandémie et la crainte d’augmenter encore la propagation rampante du coronavirus, cela signifie à peu près que je ne vais pas près de The Magic Kingdom de si tôt. Heureusement que l’ancien simulateur de parc à thème uniquement sur PC, Planet Coaster, arrive sur PS4 et PS5 cette saison des fêtes, avec un Édition console réglage fin pour démarrer. Qui a besoin de Mickey Mouse lorsque vous avez le tout-puissant chef Beef pour diriger le spectacle? Découvrez la première bande-annonce de gameplay ci-dessous pendant que j’internaliser une liste de niveaux des princesses Disney.

La réponse, bee tee dubs, est Raiponce. Allons y.

Selon le développeur Frontier, Planet Coaster: Console Edition permettra aux joueurs de «déchaîner [their] vision en utilisant des outils de création simples mais puissants et contrôler tous les aspects de [their] parc avec des fonctionnalités de gestion amusantes. » Honnêtement, c’est juste le type de jeu que je vais vouloir brancher sur ma PS5 en vacances, comme Planet Coaster non seulement semble fantastique, mais est une bonne quantité fiable et connue d’un jeu à obtenir au lancement. La personnalisation au travail et les choses que les joueurs peuvent contrôler Planet Coaster rappelle facilement Créateur de montagne russe, l’un de mes jeux PC préférés de tous les temps et un jeu que j’ai passé beaucoup trop de temps à essayer de concevoir les montagnes russes parfaites.

Et par parfait, je veux dire «concevoir une machine à vomir mortelle». Bien sûr. Gardez un oeil sur Planet Coaster: Console Edition autour des vacances 2020 quand il sortira pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X. Voyez? Le jeu parfait pour se lancer dans le lancement d’un nouveau système… En supposant que Sony nous dit jamais quand il arrive.

