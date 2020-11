La meilleure solution pour 10 des agents libres les plus notables de League of Legends du monde entier

le League of Legends Le marché des agences libres devrait s’ouvrir à travers le monde le 16 novembre. À cette date, d’innombrables joueurs de toutes les régions compétitives verront leurs contrats expirer et commenceront à chercher de nouvelles maisons avant la saison 2021. Et après une saison de compétition Ligue comme aucun autre, la ruée de l’intersaison de cette année sera certainement l’une des plus intenses que la scène professionnelle ait jamais connue.

Voici 10 des agents libres les plus notables sur le marché cette intersaison et où ils s’intégreraient le mieux en 2021.

Équipe actuelle: DRX | Meilleur ajustement: DRX

DRX est dans une situation précaire cette intersaison puisque trois de ses partants sortent des livres et voient leurs contrats expirer. Le plus notable de ces agents libres potentiels que l’organisation devra probablement signer pour rester compétitive est Chovy. Heureusement, Chovy a prouvé lors de la dernière intersaison que jouer dans la LCK était une priorité lorsqu’il a refusé les offres de jouer dans d’autres régions comme la Chine et l’Amérique du Nord.

À l’approche de 2021, DRX donne à Chovy les meilleures chances de gagner puisque la formation cherchera à se gélifier ensemble pendant une autre année après avoir atteint les quarts de finale aux Mondiaux la saison dernière. Alors que DRX continue de se développer, Chovy a la chance de se démarquer en tant que superstar à part entière aux côtés des jeunes joueurs en développement de l’organisation comme Pyosik et Keria. Si DRX et Chovy trouvent un moyen de s’entendre et de garder l’un des cœurs les plus prometteurs du monde ensemble pendant au moins un an de plus, il n’y a aucune raison de douter du succès potentiel de l’équipe à l’avenir.

Santorin

Équipe actuelle: FlyQuest | Meilleur ajustement: Team Liquid

Tout au long de son mandat avec FlyQuest, Santorin a fait ses preuves en tant que leader vétéran précieux avec la capacité de s’intégrer dans n’importe quelle gamme qu’il veut. Bien que rester sur FlyQuest lui donne une grande chance de concourir, signer avec Team Liquid donne à Santorin d’innombrables chances de gagner.

Si Liquid choisit de quitter Broxah après une saison, Santorin serait un ajout bienvenu à une liste qui cherche à revenir au sommet des LCS. De plus, sa performance exceptionnelle aux championnats du monde le mois dernier a probablement fait reculer quelques têtes en Amérique du Nord. En tant que produit éprouvé avec près de trois ans d’expérience ininterrompue dans la ligue, Santorin pourrait bien être la pièce manquante qui repousse Liquid par-dessus bord.

SofM

Équipe actuelle: Suning | Meilleur ajustement: Suning

Cette intersaison, de nombreuses équipes de la LPL et au-delà chercheront sans aucun doute à attraper l’un des jeunes junglers les plus talentueux du monde. Mais il n’y a pas de meilleur choix pour SofM que là où il est déjà: Suning.

L’organisation n’est qu’à deux matchs de remporter le Championnat du monde cette saison, et si Suning veut faire revenir les choses avec une liste similaire en 2021, la signature de SofM devrait être une priorité absolue. Sa valeur se présente sous la forme de permettre à ses portées, à savoir Angel et Huanfeng, de réussir à tous les niveaux dans n’importe quelle situation donnée. Avec ces deux joueurs prêts à se développer davantage en 2021, il serait logique pour SofM et Suning de voir le jungler à bord pour au moins un autre coup pour ramener la Summoner’s Cup à la maison.

Khan

Équipe actuelle: FunPlus Phoenix | Meilleur ajustement: Immortels

À chaque intersaison, il y a apparemment toujours au moins un joueur coréen vétéran qui se retrouve en Amérique du Nord. Qu’il s’agisse de Bang venant jouer pour 100 Thieves en 2018 ou de Fly (à juste titre) rejoignant FlyQuest en 2017, bon nombre de ces signatures LCK n’ont pas tendance à se dérouler pour les récipiendaires nord-américains. Mais cette année, voir Khan diriger la reconstruction des Immortels ne semble pas trop éloigné de la base.

Après que l’équipe ait affiché une saison incroyablement décevante, remportant seulement 12 de ses 36 matchs en 2020, la priorité absolue dans l’esprit du front office devrait être d’apporter de la stabilité à la formation de départ. Malgré une saison 2020 décevante avec FunPlus Phoenix, Khan apporte toujours ce sentiment de stabilité à la table. Si quoi que ce soit, les Immortels signant potentiellement Khan représentent symboliquement deux parties qui cherchent à se relever et à se dépoussiérer. Les Immortels et Khan chercheraient à prouver que leurs meilleurs jours ne sont pas derrière eux et qu’un mariage en rédemption ferait des merveilles à la fois pour le joueur et pour l’organisation.

Febiven

Équipe actuelle: Misfits | Meilleur ajustement: Misfits

Après deux ans de confusion près du milieu ou du bas de la LEC, Misfits est sur le point de trouver plus de succès en 2021. L’équipe devrait amener Vander avant la saison 2021, rejoignant Kobbe dans ce qui sera sûrement un œil- ouverture de la voie inférieure. Enfin, après plusieurs années de déception, la reconstruction des Misfits semble terminée et l’équipe semble prête à concourir à nouveau.

Quant à Febiven, l’homme qui a été impliqué dans cette reconstruction depuis le tout début, il incomberait au vétéran du milieu de rester avec l’équipe et de voir les fruits du processus de reconstruction de la liste de l’organisation se concrétiser.

Réglisse

Équipe actuelle: Cloud9 | Meilleur ajustement: FlyQuest

Bien que Licorice ne soit pas un agent libre au sens traditionnel du terme, son contrat est éligible à un rachat cette intersaison. Et après que Cloud9 a annoncé qu’il promouvait le meilleur laner de l’Académie Fudge dans la formation de départ avant la saison 2021, il est presque certain que les jours de Licorce avec C9 sont comptés.

Dans cet esprit, il serait tout à fait logique de voir FlyQuest poursuivre la réglisse, car la course de l’équipe sur le tronçon n’a vu qu’une production limitée depuis la première voie, en particulier pendant le championnat du monde de cette année. En intégrant une top laner All-Pro à Licorice, FlyQuest se donne instantanément un filet de sécurité dans l’une de ses voies solo – un coup de pouce important étant donné que l’équipe est censée perdre sa voie intermédiaire, PowerOfEvil, au profit de TSM plus tard cette intersaison.

Impact

Équipe actuelle: Team Liquid | Meilleur ajustement: Golden Guardians

Avec des rapports qui circulent selon lesquels Liquid amènera l’ancien top laner Origen Alphari avant la saison 2021, la course de trois ans de l’Impact avec l’organisation semble s’achever. Mais après avoir prouvé qu’il était l’un des meilleurs laners les plus précieux des LCS au cours des dernières années, il ne fait aucun doute que la ligue dans son ensemble cherchera à donner à l’Impact une nouvelle maison. Cependant, l’équipe qui correspond le mieux à l’Impact pour 2021 est peut-être Golden Guardians.

L’équipe a montré de brefs flairs de grandeur la saison dernière avec son jeune noyau talentueux rempli de stars potentielles comme le FBI et Closer. De plus, avec Hauntzer sur le point de frapper l’agence libre cette intersaison, il y aurait une transition en douceur d’un vétéran à l’autre en ce qui concerne la formation de départ de l’équipe. Si Golden Guardians est en mesure d’apporter l’Impact et son expérience fructueuse, ainsi que ses fortes capacités mécaniques, il ne fait aucun doute que l’équipe sera sur la bonne voie à l’avenir. Il est difficile de trouver de solides vétérans capables de suivre les jeunes canons de la ligue, mais l’Impact convient certainement à ce projet de loi.

Nuguri

Équipe actuelle: DAMWON Gaming | Meilleur ajustement: DAMWON Gaming

Il est presque impossible de voir Nuguri atterrir ailleurs qu’à DAMWON cette intersaison. Bien sûr, des organisations du monde entier chercheront à dépenser beaucoup d’argent dans l’un des meilleurs laners du monde. Mais quand il s’agit de gagner, il n’y a pas de meilleure combinaison que Nuguri et DWG.

Cette intersaison, DWG devra faire face aux contrats expirant de Nuguri et de BeryL, deux joueurs qui ont joué un rôle clé dans une course d’étirement dominante qui a conduit à la Summoner’s Cup. Si l’organisation parvient à retenir ces deux joueurs, il n’y a aucune raison de croire que l’équipe ne devrait pas être en mesure de gagner à nouveau en 2021.

La relation entre Nuguri et DWG est symbiotique. DWG donne à Nuguri les meilleures chances de réussir et il a une maison avec l’organisation. Il est pratiquement devenu un joueur de franchise en l’espace de quelques années et le voir apporter ce genre de stature partout ailleurs dans le monde est difficile.

TusiN

Équipe actuelle: KT Rolster | Meilleur ajustement: Afreeca Freecs

TusiN a réalisé des performances conformes aux normes en 2020, mais une forte proportion des soutiens de LCK l’ont surclassé dans le prolongement. À l’avenir, sa valeur se présente principalement sous la forme d’un leadership chevronné et d’une expérience éprouvée.

Bien que son passage chez KT Rolster en 2020 n’ait pas nécessairement fonctionné, il est toujours juste de prétendre que TusiN est l’un des supports les plus précieux sur le marché mondial des agents libres cette intersaison. Et avec une poignée d’équipes de la LCK à la recherche d’un vétéran pour mener leurs formations respectives en 2021, TusiN pourrait se trouver une nouvelle maison assez rapidement.

Parmi les équipes qui cherchent à se reconstruire, Afreeca Freecs est une organisation qui devrait très certainement être sur le radar de TusiN. Son ancienne équipe a basculé au bord de la discorde tout au long de 2020, mais manquait un coup de pouce supplémentaire pour entrer dans la conversation plus large des prétendants à la LCK. Si TusiN cherche à surpasser des noms comme BeryL, Life et Effort en 2021, une réunion avec Afreeca pourrait potentiellement être ce dont il a besoin pour retrouver le succès.

Broxah

Équipe actuelle: Team Liquid | Meilleur ajustement: Excel

Après une année moins que stellaire avec Liquid, il ne serait pas surprenant de voir Broxah évincé de son poste dans la formation de départ de l’équipe – en particulier avec un tel bassin d’agents libres représentant la jungle cette intersaison. Si Liquid décide de se déplacer dans une autre direction, Broxah s’intégrerait bien avec Excel dans le LEC.

Après deux saisons en LEC, Excel reste la seule équipe de la ligue à ne jamais atteindre les playoffs lors d’un split donné. De plus, avec l’ancien jungler de la franchise Caedrel qui se retire du jeu professionnel, il y a un trou assez grand qui doit être comblé dans la formation de départ d’Excel. Avec un ancien finaliste du Mondial à Broxah à bord, l’organisation pourrait enfin briser son propre plafond de verre et bien performer dans la LEC. Un vétéran éprouvé qui connaît la compétition comme le bout de sa main pourrait être exactement ce dont Excel a besoin pour changer les choses en 2020.

