La faune britannique à rechercher à l’automne 2020 près de chez soi, de la remontée du saumon au rut et aux murmures des cerfs

Cerfs et cochons dans la New Forest Pour une deuxième saison, Chris Packham d’Autumnwatch a présenté le spectacle depuis son jardin natal dans la New Forest, où se déroule le rut annuel des cerfs – des cerfs alimentés à la testostérone et se battant pour leurs droits d’accouplement. . En plus de ses célèbres poneys, la New Forest abrite des cerfs rouges et des chevreuils indigènes ainsi que des espèces non indigènes en jachère, sika et muntjac. Prenez un appareil photo pour capturer des images de la jachère sauvage et du cerf élaphe.En outre, le pannage annuel a lieu – environ 600 porcs ont été relâchés dans la forêt, une tradition qui remonte à l’époque de Guillaume le Conquérant. Ils aspirent les glands, les châtaignes et les fanes qui tapissent le sol de la forêt, qui sont toxiques pour les poneys sauvages de New Forest. Gardez les yeux ouverts pour voir en liberté Tamworth, Wessex Saddleback et Gloucestershire Old Spot s’enraciner à travers les feuilles mortes. Une récolte exceptionnelle de noix cette année signifie que la saison a été prolongée jusqu’en décembre. thenewforest.co.uk Étonnants murmures à Aberystwyth et au-delàLe présentateur de l’Autumnwatch Iolo Williams a été basé près d’Aberystwyth cette saison.Starlings à Aberystwyth (Photo: Photofusion / Universal Images Group / Getty) – les spectacles d’automne: le murmuration hypnotique des étourneaux: un nuage de 50000 oiseaux assombrit le ciel au crépuscule et pivote et tourbillonne dans une danse chorégraphiée à couper le souffle avant de plonger pour se percher sous la jetée.Les listes Wildlife Trusts (wildlifetrusts.org) D’autres endroits au Royaume-Uni où vous pouvez voir des murmures Oies à pattes roses à Angus Environ 400000 oies à pattes roses quittent leurs aires de reproduction estivale en Islande et au Groenland et s’envolent vers le sud pour hiverner au Royaume-Uni.Le bassin de Montrose, un estuaire de 750 hectares au nord -La côte est de l’Écosse accueille l’un des plus grands rassemblements en automne (environ 80 000). La nuit, ils se perchent sur l’eau libre puis à l’aube s’envolent vers les champs voisins pour se nourrir.Les oies à pattes roses décollent pour se nourrir du bassin de Montrose (Photo: Jeff J Mitchell / Getty) La peau aveugle Tayock, une structure métallique avec des fentes d’observation, est l’un des meilleurs endroits pour voir les oies. Le centre d’accueil du Scottish Wildlife Trust a mis en place de nouvelles mesures d’admission et un éloignement social accru; La pré-réservation est essentielle.Angus est actuellement soumis à des restrictions de niveau deux. Pour en savoir plus: gov.scot, montrosebasin.org.uk, scottishwildlifetrust.org.ukEider canards à Tentsmuir NNR, Michaela Strachan de FifeAutumnwatch a été basée à la réserve naturelle nationale de Tentsmuir sur la côte de Fife. Cette forêt côtière riche en faune est bordée de sentiers et bordée de dunes de sable. Des canards eider au repos à Sands of Forvie (Photo: NatureScot) Au cours de l’automne, le plus grand rassemblement de canards eider au Royaume-Uni descend dans la réserve. Vous pouvez également voir des phoques gris et communs, des écureuils roux, des loutres, des blaireaux, des martins-pêcheurs et des aigles de mer à queue blanche, tandis que les autres oiseaux hivernants à vérifier incluent les oies cendrées et la barge à queue barrée.La vie est actuellement soumise à des restrictions de niveau deux. Pour en savoir plus: gov.scot, nature.scotOiseaux de proie dans la vallée d’ElanL’éloignement social n’est pas un problème dans la vallée d’Elan, 70 miles carrés de nature sauvage au cœur de la campagne du Mid Wales avec le statut de parc international Dark Sky désigné (fermé pendant la coupe-feu jusqu’au 9 novembre). Il y a 10 espèces d’oiseaux de proie régulièrement exploitées ici, du cerf-volant rouge à l’autour des palombes et au faucon pèlerin. La ferme familiale voisine de Gigrin est également un centre d’alimentation de cerf-volant rouge. Un cerf-volant rouge descend sur la ferme de Gigrin (Photo: Christopher Furlong / Getty) Une fois les restrictions de coupe-feu levées, vous pouvez réserver une visite à cache pour l’alimentation quotidienne à 14 heures. Voir la remontée du saumon au Pays de GallesSi le verrouillage du coupe-feu le permet, novembre est le moment de voir le saumon de l’Atlantique remonter le courant jusqu’à l’endroit où il est né pour frayer dans les bas-fonds. Le long du Marteg, un affluent de la rivière Wye dans la réserve naturelle de Gilfach au centre du Pays de Galles, vous pouvez les voir sauter des chutes d’eau. La réserve, située sur une ferme en activité de 410 acres dans les montagnes du Cambrien, propose une promenade circulaire jusqu’à une plate-forme d’observation au-dessus des chutes – où vous pourrez également apercevoir des loutres en attente d’attraper le saumon. Les bébés phoques gris, la réserve naturelle nationale de NorfolkBlakeney et la pointe Blakeney à Norfolk abritent la plus grande colonie de phoques gris à gros yeux et à gros yeux au Royaume-Uni – près de 3400 petits sont nés ici l’automne dernier. Vous ne pouvez pas voir les chiots à pied et les excursions en bateau sont suspendues pour le moment.Grey Seal pup, in North Norfolk (Photo: David Tipling / Education Images / Universal Images Group / Getty) Cependant, il est possible de voir des phoques sur atterrissent sur la côte est à Horsey Gap et Winterton pendant les mois d’hiver – plus de 2 000 y sont nés la saison dernière. Le rut du cerf rouge, Exmoor et au-delà Le rut du cerf élaphe est l’un des spectacles animaliers les plus captivants de l’automne. Pendant la saison des amours, le rugissement des cerfs résonne à travers la lande et les mâles les plus puissants verrouillent les bois pour se battre pour la domination du troupeau. Observez les cerfs sauvages indigènes marchant sur un terrain accidenté d’Exmoor, où ils sont le plus actifs juste après l’aube. Faites attention, surtout si vous marchez avec des chiens, de garder une distance de sécurité avec le cerf chargé hormonalement et de bouger lentement et tranquillement en sa présence. C’est la saison du rut du cerf élaphe à travers le Royaume-Uni (Photo: Leila Coker / MI News / NurPhoto / Getty) L’ornière peut également être observée dans les Cairngorms, les îles d’Arran et du Jura, Richmond Park à Londres, Lyme Park dans le Cheshire, Foulshaw Moss en Cumbria et RSPB Minsmere dans le Suffolk. exmoor-nationalpark.gov.uk Les écureuils roux de Cumbria et de l’île de Wight Les écureuils roux sont en pleine effervescence en automne, recherchant leur réserve hivernale de graines et de noix. L’un des meilleurs endroits pour les voir sauter entre les arbres et se régaler de noisettes est la réserve naturelle de Smardale en Cumbria, créée le long d’une voie ferrée désaffectée. Maintenant un mélange d’habitats riches en espèces, des prairies aux bois, c’est aussi l’un des deux seuls sites en Angleterre où vous pouvez voir le papillon écossais argus. Gardez également un œil sur les troupeaux de bagarres des champs se gorgeant de baies. Un écureuil roux se nourrit avant l’hiver (Photo: Danny Lawson / PA Wire) Des écureuils roux peuvent également être vus sur l’île de Wight, où le Solent constitue une barrière de sécurité contre les écureuils gris et où il n’y a pas de cerfs pour détruire leur habitat. Bien que timides, ils sont plus facilement vus au crépuscule et à l’aube, autour de Shanklin Chine, Robin Hill, Borthwood, Quarr, Fort Victoria et le long de la piste cyclable de Newport à Cowes. Oies bernaches de la réserve naturelle nationale de Caerlaverock Aux côtés de cygnes chanteurs et autres échassiers et sauvagines, toute la population de bernaches nain du Svalbard (40000) hiverne dans cette réserve naturelle située sur le Solway Firth, au sud-ouest de l’Écosse. L’aube et le crépuscule sont les meilleurs moments pour voir les échassiers se nourrir des vasières et du marais salé – ainsi que le spectacle des oies décollant en formation bruyante pour se nourrir dans les champs à proximité, revenant dans leurs écheveaux en forme de V le soir. Dumfries et Galloway sont actuellement soumis à des restrictions de niveau deux. Pour en savoir plus: nature.scotMartres des pins dans le parc national de CairngormsPassez-vous pour une soirée dans la cachette de Speyside Wildlife, entourée par la forêt de pins calédoniens près d’Aviemore. Pendant l’hiver, de novembre à Pâques, une session de trois heures peut actuellement être réservée en exclusivité pour votre bulle / groupe. La peau est spacieuse (en temps non-Covid, cela peut prendre 10 personnes). Les martres des pins peuvent être aperçues en Écosse (Photo: Mark Hamblin / PA Wire) Les visiteurs nocturnes incluent des martres des pins, des blaireaux, des cerfs rouges et des chevreuils et des chouettes hulottes. Ils proposent également des voyages sur mesure à la recherche de lagopèdes, de lièvres de montagne, de bruants des neiges, d’écureuils roux, de loutres, de cerfs élaphes et d’autres animaux sauvages des Highlands.Les Cairngorms sont actuellement soumis à des restrictions de niveau un et deux, selon la zone de l’autorité locale, speysidewildlife. La réserve naturelle de Rye Harbour et la réserve naturelle nationale de Dungeness, voisins de la côte, assistent à une vague d’activité alors que les oiseaux se préparent à se diriger vers le sud au-dessus de la Manche et que les oiseaux d’hiver, les échassiers et les goélands s’installent pour l’hiver. Des mouches à mouches et un grand skua ont été repérés à Rye Harbour, avec des buses et des busards possibles à Dungeness. sussexwildlifetrust.org.uk, rspb.org.uk Lockdown Si vous vivez en Angleterre (jusqu’au 2 décembre au moins), au Pays de Galles (jusqu’au 9 novembre au moins) ou en Irlande du Nord (jusqu’au 13 novembre au moins), vous ne devez pas voyager au-delà du zone dans laquelle vous vivez, mais l’exercice en extérieur est autorisé En Écosse, des niveaux de protection locaux sont désormais en vigueur, les restrictions sur les activités de plein air variant selon le niveau.

adidas Golf Mens 2020 RAIN. Pantalon pantalon répulsif à l’eau RDY Tech Noir XL/L XL/L - Noir - adidas Golf s'engage à être le meilleur. Plus que des chemises, des pantalons et des vestes, ils livrent des vêtements spécifiques au golf créés autour de preuves scientifiques de ce qui favorise l'amélioration des performances athlétiques. Grâce à la recherche constante et l'innovation adidas faire des

adidas Golf Mens 2020 RAIN. Pantalon pantalon répulsif à l’eau RDY Tech Noir S/L S/L - Noir - adidas Golf s'engage à être le meilleur. Plus que des chemises, des pantalons et des vestes, ils livrent des vêtements spécifiques au golf créés autour de preuves scientifiques de ce qui favorise l'amélioration des performances athlétiques. Grâce à la recherche constante et l'innovation adidas faire des

adidas Golf Mens 2020 RAIN. Pantalon pantalon répulsif à l’eau RDY Tech Noir XL XL - Noir - adidas Golf s'engage à être le meilleur. Plus que des chemises, des pantalons et des vestes, ils livrent des vêtements spécifiques au golf créés autour de preuves scientifiques de ce qui favorise l'amélioration des performances athlétiques. Grâce à la recherche constante et l'innovation adidas faire des

adidas Golf Mens 2020 RAIN. Pantalon pantalon répulsif à l’eau RDY Tech Noir XL/S XL/S - Noir - adidas Golf s'engage à être le meilleur. Plus que des chemises, des pantalons et des vestes, ils livrent des vêtements spécifiques au golf créés autour de preuves scientifiques de ce qui favorise l'amélioration des performances athlétiques. Grâce à la recherche constante et l'innovation adidas faire des

adidas Golf Mens 2020 RAIN. Pantalon pantalon répulsif à l’eau RDY Tech Noir XXL XXL - Noir - adidas Golf s'engage à être le meilleur. Plus que des chemises, des pantalons et des vestes, ils livrent des vêtements spécifiques au golf créés autour de preuves scientifiques de ce qui favorise l'amélioration des performances athlétiques. Grâce à la recherche constante et l'innovation adidas faire des

adidas Golf Mens 2020 RAIN. Pantalon pantalon répulsif à l’eau RDY Tech Noir L/S L/S - Noir - adidas Golf s'engage à être le meilleur. Plus que des chemises, des pantalons et des vestes, ils livrent des vêtements spécifiques au golf créés autour de preuves scientifiques de ce qui favorise l'amélioration des performances athlétiques. Grâce à la recherche constante et l'innovation adidas faire des