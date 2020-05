La date de sortie de Tenet changera-t-elle? Nous saurons bientôt – / Film

Tout le monde impliqué dans l’industrie du cinéma, des studios aux théâtres, veut Principe pour sauver la journée. Alors que la majorité des films à venir ont été retardés en raison du coronavirus, Christopher NolanMystérieuse nouvelle superproduction a tenu bon à son 17 juillet date de sortie. Mais est-ce vraiment ça va arriver? Les cinémas seront-ils prêts à rouvrir d’ici là? Et en supposant qu’ils le soient, les cinéphiles voudront-ils réellement prendre le risque?

La variété a une place aujourd’hui Principe, et comment tout le monde vraiment, vraiment souhaite que le film s’ouvre en juillet et annonce le retour des salles de cinéma. Mais il y a beaucoup de risques ici. D’une part, personne ne sait même si les théâtres pourront ouvrir à temps. D’autre part, même si les cinémas peuvent ouvrir, il est peu probable qu’ils fonctionnent à pleine capacité. Il est également douteux qu’un public énorme – quelque chose comme un film comme Principe besoins – pourront se révéler.

Comme le dit Variety:

Avec un budget de production d’environ 200 millions de dollars, « Tenet » ne peut pas se permettre de jouer dans les quelques zones les moins touchées par le coronavirus. En particulier, il aura du mal à réaliser des bénéfices si les théâtres n’ouvrent pas à New York et Los Angeles, les deux plus grands marchés cinématographiques du pays. Les ventes de billets dans ces lieux peuvent représenter de 10% à 20% des revenus nationaux d’un film.

Alors, quand saurons-nous avec certitude si Warner Bros va aller de l’avant avec cette idée? Selon le rapport, une décision va être prise « dans une semaine sur l’opportunité de tenir Principeest prévu pour le 17 juillet ou le repousser plus profondément en 2020 « parce que » Warner Bros. devra commencer à accélérer sa campagne de marketing pour le film, et il ne voudra pas dépenser des dizaines de millions de dollars promotionnels seulement pour avoir pour le déplacer. «

Les salles de cinéma sont désespérément prêtes à se remettre en marche et prévoient déjà toutes sortes de nouvelles règles de sécurité, y compris «exiger que les membres du public portent des masques, instituer des concessions sans contact et limiter la taille de la foule afin que les gens puissent s’asseoir à six pieds l’un de l’autre dans les théâtres . Et comme de nombreuses entreprises tentent maintenant de rouvrir, les théâtres mettent en place des contrôles de santé, y compris des tests de température. Les personnes ayant des températures élevées ou toute personne ayant récemment éprouvé des symptômes pseudo-grippaux seront refoulées. » Boy oh boy, ça sonne comme une soirée magique au cinéma, non?

Je comprends: nous allons tous devenir fous. Notre ancien mode de vie nous manque. Nous manquons d’aller au cinéma. Mais il n’y a presque aucun signe au moment où les choses s’améliorent comme par magie. J’ai hâte de voir Principeet j’apprécie l’engagement de Christopher Nolan à faire revivre les salles de cinéma. Il est all-in sur l’idée, avec le PDG d’Imax Richard Gelfond affirmant: « Je ne connais personne en Amérique qui pousse plus fort pour faire rouvrir les cinémas et faire sortir son film que Chris Nolan. »

Mais cela ne signifie pas que tout cela soit une bonne idée. Et autant que j’aimerais retourner au cinéma en juillet pour voir Principe, Je soupçonne furtivement que Warner Bros va finalement repousser la sortie. Restez à l’écoute.

Articles sympas du Web: