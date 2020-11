Kieran Hayler met en garde contre les dangers de la télé-réalité

Les Recettes de Céliane Maintien de la Muqueuse Intestinale 20 sachets

Description : Maintien de la Muqueuse Intestinale est un complément alimentaire en sachets à base de ferments lactiques et propioniques : Lactobacillus rhamnosus et Propionibacterium freudenreichii Sa formulation est également riche en vitamines A, B2, B3 et B8 et glutamine. - Les vitamines A, B2 et B3