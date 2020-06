Journée de la grande finale de l’AFL pour le week-end du Sunday Derby Day, Gillon McLachlan, Eddie McGuire

L’AFL flirte avec la perspective de voir la grande finale tomber un dimanche – et peut-être la nuit – juste entre le Melbourne Cup Carnival, présentant un week-end alléchant pour les amateurs de sport.

La proposition pourrait voir le Derby Day avoir lieu le 31 octobre, suivi de la grande finale le dimanche 1 novembre, avec la possibilité d’un jour férié le 2 novembre, suivi de la Melbourne Cup Day le 3 novembre.

Le président du club de Collingwood a laissé entendre à la radio que l’idée avait été « discutée en haut lieu ».

« Si les clubs victoriens doivent se rendre dans une plaque tournante de l’Australie-Occidentale et d’ailleurs les clubs de la Nouvelle-Galles du Sud … s’ils doivent y aller et qu’ils doivent être mis en quarantaine pendant deux semaines … mais il y en a une semaine si vous le chronométrez, cela signifierait que nous devons obtenir un laissez-passer quelque part, ce qui signifie qu’au lieu de jouer le week-end de Cox Plate, nous devrons jouer la grande finale le week-end de Derby « , a expliqué McGuire sur Petit déjeuner chaud de Triple M.

« Je promulgue l’idée, et il a été discuté en haut lieu, que la grande finale pourrait avoir lieu le 1er novembre, ce pourrait être la Toussaint. »

Le rebond au match de la grande finale de l’AFL 2019 (Getty)

La ligue a actuellement la grande finale de l’AFL prévue pour le 24 octobre, le même jour que le Cox Plate, avec un rebond nocturne possible. Cependant, si des restrictions à la frontière et des exigences de quarantaine étaient toujours en place plus tard cette année, cela pourrait forcer l’AFL à envisager un bye qui repousserait le décideur de la saison d’une semaine.

Pour Melbourne, cela rappelle également pourquoi la ville est connue comme « la capitale sportive de l’Australie », avec un tel changement de la date de la grande finale de l’AFL, qui présente quelques semaines de sport dans l’État.

« Nous pourrions alors avoir vendredi soir Manikato Stakes à Moonee Valley, samedi après-midi Cox Plate, samedi soir finale préliminaire, dimanche soir finale finale », a déclaré McGuire.

« La semaine suivante, nous aurions le samedi Derby, le dimanche après-midi ou la grande finale du dimanche soir, le lundi le jour férié de la grande finale pour surmonter la grande finale et avoir les deux jours de la Melbourne Cup, du mardi Melbourne Cup et d’un autre jour férié, Oaks Journée le jeudi, samedi Stakes Day.

« Ce ne serait pas bien d’envoyer cette petite quinzaine d’activités à nos amis de Sydney et de dire: ‘Jetez un œil à la capitale sportive du monde’. »

Eddie McGuire (AAP)

S’exprimant plus tard sur le programme, le PDG de l’AFL, Gillon McLachlan, a réagi à la proposition.

« Nous avons dit que nous ne tournerions pas autour de la course. Nous travaillerons avec la course », a déclaré McLachlan.

« De toute évidence, l’une des options à Perth est que les clubs lèvent la main pour revenir en arrière et passer par la quarantaine à Perth pour un peu mieux le régler et l’un des scénarios dit que oui, il y aurait un bye pour le faire, alors nous repousser cette (Grande Finale) en arrière.

« Il y a aussi un scénario selon lequel nous n’avons pas besoin d’un bye, donc ils travaillent à travers et j’espère que nous saurons quelque chose la semaine prochaine … vous avez des options autour de ce week-end du Derby Day si vous y retourniez … il y a un beaucoup de possibilités de contourner cette année, d’être flexible pour travailler autour de la course et tout le reste pour créer quelque chose de génial à Melbourne et Victoria. «

Le ministre des Sports de Victoria, Martin Pakula, a confirmé que si la grande finale de l’AFL passait le week-end de Derby Day, cela n’entrerait pas en conflit avec la course.

« La seule chose dont je suis absolument certain, c’est qu’il n’ira pas de pair avec le Derby », a déclaré Pakula à la radio RSN.

« Mais que vous ayez ou non une grande finale samedi soir, dimanche ou même dimanche soir, tout cela est possible.

« Et vous pourriez avoir une période exceptionnelle où, pendant quatre jours, vous avez le VRC Derby, la grande finale de l’AFL et la Melbourne Cup.

« Donc ça pourrait être absolument énorme. »