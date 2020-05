Je t’aime, stupide – Est-ce que ça vaut ces 97 minutes? Creusez dans l’intrigue ici!

Image: Netflix AUS / NZ Je t’aime, stupide – Netflix MovieI Love You, Stupid est un film rom-com espagnol sur Netflix, dans lequel un gars brisé rencontre une fille farfelue, et l’histoire continue avec leur chimie.

Sorti le 15 mai 2020, le film tourne autour de Marcos, qui se fait larguer par sa petite amie. Après cela, il fait des efforts pour se réaffirmer en tant qu’homme moderne avec l’aide d’un ami d’enfance.

Je t’aime, stupide: comment se déroule l’histoire?

Dans la scène d’ouverture, Marcos peut être vu se faire larguer par sa petite amie. Ils étaient en couple depuis huit ans quand il l’a proposée.

Marcos, 35 ans, doit emménager avec ses parents. Marcos est mis en boîte de son travail dans un espace de travail puissamment progressif.

Entre tout ce chaos, Diego, un ami de Marcos, lui apprend à envoyer des emojis d’aubergine et de pêche aux femmes sur des applications de rencontres.

Pour faire face à son état, Marcos regarde une vidéo d’auto-assistance d’un cordial influenceur argentin. Ces vidéos l’inspirent à travailler davantage, à manger des aliments sains, à se faire couper les cheveux et tout pour devenir un «homme du 21e siècle» moderne.

Image: Netflix A Gist of the MovieMarcos supplie Diego de l’aider à trouver un emploi au journal.

Un jour, il rencontre soudain Raquel, une ancienne camarade de classe. Ils commencent à traîner. Il lui dit à quel point il a été pathétique, bien que Raquel n’ait pas tendance à le penser.

I Love You, Stupid, ouvre ainsi la voie à la découverte de Marcos. Il essaie de construire une nouvelle confiance en lui. D’autre part, Raquel illustre son confort et ses caractéristiques charmantes en tant que chanteuse-compositrice-accordéoniste.

Marcos et Raquel trouvent leur propre espace pendant leurs rendez-vous au clair de lune sur la plage et le temps qu’ils passent ensemble.

Lire aussi: Keanu Reeves et Alexandra Grant sont rendues publiques: prévoient-elles un mariage?

Distribution du film:

Laura Mañá est la réalisatrice du film tandis qu’Abraham Sastre et Iván José Bouso sont les scénaristes.

Image: IMDb Cast du film La distribution principale du film comprend:

Quim Gutiérrez comme Marcos

Natalia Tena comme Raquel

Alfonso Bassave comme Diego

Ernesto Alterio en tant que Sebastián Vennet (l’influenceur)

Commentaires:

IMDb l’a noté 5,8 sur une échelle de 10.

De nombreuses critiques disent que je t’aime, stupide n’est qu’un bon film et rien de plus. Le film semble manquer de quelque chose.

Alors que l’intrigue semble familière, le script laisse tomber des observations connues dans chaque scène, ce qui lui donne une touche d’unicité dans une certaine mesure. Certains thèmes plus profonds facilitent l’identification des personnages.