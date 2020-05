Jason Blum parle de la façon dont Blumhouse va reprendre la production

Jason Blum a établi un plan pour que sa société Blumhouse Productions revienne au tournage actif. Tout à Hollywood est fermé depuis des mois maintenant, mais Blumhouse se prépare à commencer la production d’un nouveau film sur le lot universel. Le film sans titre coûterait 6,5 millions de dollars et on ne sait rien de ce qu’ils vont réellement filmer. Hollywood regarde cependant, car cela devrait établir la norme pour le redémarrage de la production. Jason Blum s’est assis avec Collider pour discuter un peu de la façon dont ils vont tout faire et de la rapidité avec laquelle ils ont l’intention de commencer la production.

Blumhouse mène toujours la voie

« Nous n’allons pas mettre en pratique quelque chose de différent de ce que le gouverneur suggère. Et je pense que la chose sur laquelle je me concentre le plus est de m’assurer que nous mettons en place un plan avec toutes les guildes, et je veux assurez-vous que les guildes sont conformes et se sentent bien dans le plan plutôt que de proposer le plan et de simplement dire: « Hé, c’est ce que nous faisons. Pouvons-nous obtenir votre approbation de caoutchouc? » Parce qu’ils veulent remettre leurs membres au travail, mais ils ont évidemment une tonne de préoccupations. «

Jason Blum a poursuivi: « Et donc je pense que ce que nous faisons le plus différemment sur ce film, c’est de prendre les directives du gouvernement, puis de concocter un plan avec nos amis dans toutes les guildes afin que nous fassions quelque chose qui ne soit pas seulement nous ou Universal, mais que toutes les personnes avec qui nous travaillons et leurs représentants se sentent positifs à ce sujet et parviennent à un consensus, et ça se passe bien. C’est un travail énorme, mais ça avance lentement mais sûrement et, on frappe du bois – non , ce n’est pas sûr – mais je pense que nous pourrons tourner quelque chose dans environ six semaines. «

Bien sûr, Blumhouse sera le premier. L’entreprise est à l’avant-garde de tout à Hollywood, gardant toujours une longueur d’avance sur tout le monde et naviguant intelligemment dans la boue hollywoodienne. Jason Blum est l’une des personnes les plus intelligentes d’Hollywood, et si quelqu’un peut trouver comment faire en sorte que tout cela soit sauvegardé et exécuté de manière sûre, je lui donnerais de l’argent pour qu’il le fasse.

