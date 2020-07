Iron Man revient dans les films Marvel

– – – Iron Man revient-il aux films Marvel Bien que Tony Stark ait expiré dans l’épopée finale de Avengers: Endgame? C’est une question que se posent de nombreux fans, mais elle ne recevra pas de réponse de si tôt. Il existe déjà une approche pour ramener Iron Man dans les morts sans ruiner l’héritage du précédent film Avengers. En plus de cette spéculation, il y a une nouvelle rumeur MCU qui indique que Stark pourrait rejoindre les Avengers dans un prochain emploi. Néanmoins, ce ne sera pas le film Avengers 5 que tout le monde attend avec tant d’impatience. Iron Man revient aux films Marvel Lorsque Marvel a parié la ferme sur Iron Man en 2008. Il n’aurait pas pu imaginer où le projet mènerait. Il est facile d’envisager un moyen de transposer l’univers de la bande dessinée dans des films, mais cela dépendait du succès de ces premiers films. Heureusement pour Marvel et les amoureux, Iron Man de Robert Downey Jr. a livré le genre de réalisation qui rendrait enfin possible un énorme travail Avengers: Endgame. Quelque 11 décennies et 21 films après, Endgame marquerait le départ du plus grand super-héros du monde. C’est un titre assez inattendu pour Iron Man. On pourrait penser que Batman, Superman ou Spider-Man seraient les héros les plus aimés en matière de films. titre pour Iron Man C’est pourquoi la mort d’Iron Man fait si mal à Endgame. Et c’est pourquoi Marvel ne parvient pas à ruiner l’héritage du film en faisant simplement revivre Tony Stark pour plus d’aventures Avengers. Néanmoins, nous avons déjà expliqué qu’il existe un moyen fantastique pour Iron Man de rejoindre les Avengers dans une certaine mesure. ou même devenir un antagoniste, sans déprécier le sacrifice de Stark dans Fin du jeu. Et maintenant, on a appris que Kevin Feige & Co. travaille sur un excellent travail Avengers qui offrirait à Marvel une chance de laisser Iron Man revenir au bercail. La théorie précédente disait que l’Iron Man que nous réunirions ne serait pas celui que nous aimons tous. Eh bien, pas exactement. Il serait une version d’Iron Man d’une autre chronologie. tout comme le tout nouveau Gamora et le nouveau Loki. Cet Iron Man pourrait être similaire à bien des égards. mais des différences subtiles pourraient transformer cette version de Stark en un antagoniste possible. Le récit de Secret Wars des bandes dessinées serait le moyen de réussir. et on dit déjà que Marvel travaille avec. développement du projet De toute évidence, il n’y a aucune garantie que Secret Wars se déroule ou qu’Iron Man en fait partie. Le site aurait appris d’un tout nouveau disque de distribution que Marvel en était aux premières phases de développement du projet. et Kevin Feige est répertorié comme producteur. Il n’y a pas de cadeau attaché et on ne sait pas s’il s’agit d’un film ou d’une série télévisée Disney +. Les Illuminati sont une équipe de super-héros Avengers qui fonctionne secrètement dans les coulisses, loin de l’action principale. Ce genre d’activité est exactement ce que vous attendez d’un groupe de super-héros après les accords de Sokovie et la récente guerre avec Thanos – mais je ne fais que spéculer ici. Et Marvel pourrait faire fonctionner Illuminati si le prochain scénario significatif avec lequel le studio opère est Secret Wars. Ce que nous comprenons, c’est que nous n’avons pas été présentés à tous les membres de leur nouvelle équipe. Iron Man et Doctor Strange sont apparus dans de nombreux films, le premier étant maintenant mort. Nous sommes conscients que les emplois Fantastic Four et X-Men arrivent. et nous prévoyons de visiter Namor présenté dans Black Panther deux. Mais c’est tout ce que nous devons continuer pour le moment. et on ne sait pas ce que Marvel prévoit de jouer avec les Illuminati ou si le film serait prêt à tourner. Films X-Men N’oublions pas que nous ne verrons probablement pas d’emplois comme les films Fantastic Four ou X-Men jusqu’à un moment donné au MCU Stage 5, au plus ancien. Il n’y a aucune garantie que Stark sera inclus aux Illuminati du MCU. Après tout, les films de Marvel ne sont pas nécessairement des interprétations exactes de ces bandes dessinées. Ce serait un gâchis de ne pas l’avoir dans au moins une version du groupe. une autre chose à considérer est que l’équipe Illuminati peut bénéficier d’une diversité. Dans l’état actuel des choses, Marvel n’annoncera pas de stratégie de phase 5 de sitôt. L’étape 4 est encore retardée en raison de cette publication pandémie de coronavirus. à la fois en ce qui concerne la libération des emplois terminés et l’achèvement de la production des autres. – – –

