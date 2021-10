Horoscope Lion aujourd’hui vendredi 8 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Lion, les influences astrales indiquent qu’aujourd’hui vous allez avoir une journée difficile. Vous allez prendre un coup d’une personne en qui vous avez beaucoup confiance et vous vous sentirez trahi. Mais découragez-vous et profitez de toute cette colère pour passer à autre chose.

L’horoscope d’aujourd’hui indique que vous profiterez bientôt d’une amélioration économique, Lion. Le travail que vous avez fait finira par payer. Ne perdez jamais la persévérance dont vous avez fait preuve et la vie vous la rendra avec de bonnes choses.

Santé

Vérifiez périodiquement votre santé, cela vous aidera à toujours être prêt et à éviter de nombreuses maladies. Ta mère ne te l’a jamais dit ? “Mieux vaut prévenir que guérir.” N’oubliez jamais ce conseil très sage.

Travail

Aujourd’hui ne confiez vos projets à personne, vous pouvez être trahi. Vous devez faire très attention à qui vous parlez dans votre bureau de vos projets, car il y a des collègues qui ne veulent pas du bien pour vous et pourraient vous trahir.

Argent

N’abusez pas de vos cartes de crédit, rappelez-vous que ce sont des instruments financiers très délicats qu’il faut savoir utiliser à bon escient, surtout en cas de stricte urgence.

Sinon, vous finirez par payer plus d’intérêts sur le compte.

Amour

Vous devez valoriser profondément votre partenaire et lui montrer tout votre amour car même s’ils ont parfois des hauts et des bas sur le plan sentimental, il a toujours su être à vos côtés. Invitez-la à dîner et montrez-lui votre amour avec une déclaration faite de l’intérieur de votre cœur.

Voyage

Vous aurez un grand dilemme : partez à l’aventure ou profitez du repos dans une luxueuse résidence avec le bracelet tout compris. Vous ne pouvez pas avoir les deux, mais tout ce que vous choisissez vous aidera à oublier les problèmes et à vous en éloigner.

Amitié

Cherchez à équilibrer votre temps entre travail et vie sociale, ne négligez pas votre travail mais en même temps n’oubliez pas votre cercle d’amis. Parce que lorsque vous en avez besoin, vous pouvez constater qu’ils ne sont plus là.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le blanc.

Astuce du jour pour Lion aujourd’hui vendredi 8 octobre 2021