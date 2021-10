Horoscope Gémeaux aujourd’hui lundi 4 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Gémeaux, si ce que vous voulez vraiment, c’est arranger les choses, un petit dialogue résout beaucoup de choses. En parlant, les gens se comprennent. Bien sûr, la diplomatie et le respect doivent être présents avant tout.

Votre horoscope du jour prédit que les étoiles vous accompagnent sur le lieu de travail. Comment se passe le projet que vous avez en tête ? Vous devez fixer une date pour l’activer dès que possible. Sinon quelqu’un vous anticipera et tout le travail aura été vain.

Santé

Prenez soin de vous, vous vous sentirez mieux à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous laisserez derrière vous ces maux qui vous tracassent ces derniers jours. Commencez à changer votre alimentation et commencez à faire du sport progressivement. Si vous le faites, votre qualité de vie s’améliorera considérablement.

Travail

Ne merdez pas aujourd’hui, votre patron n’a pas besoin d’avoir la même humeur que vous. Attendez de prendre plus de temps et ayez plus confiance en lui pour prendre ces licences.

Argent

Jupiter vous a remarqué, vous avez assuré le succès de votre entreprise, après une période où ils vous ont donné plus de maux de tête que d’avantages, maintenant ils vont commencer à se consolider. L’argent coulera directement entre vos mains, gérez ces profits avec des têtes et continuez à investir dans votre projet.

Amour

Promettez que vous ne laisserez jamais personne vous faire du mal, vous êtes une personne très sensible qui par amour a toléré toutes sortes d’abus. Cela ne peut pas être répété ! Vous devez cesser de vous sentir attiré par les personnes toxiques et qui ne vous aiment pas de manière saine.

Voyage

Voyagez car cela vous aidera à trouver la réponse, quelle que soit la question. Vous en apprendrez plus sur vous-même et verrez vos problèmes sous un autre angle à votre retour.

Amitié

Si vous ne voulez pas être déçu, utilisez votre intuition pour choisir vos amis et débarrassez-vous de tous ceux qui ne vous apportent rien de bon.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le jaune.

Astuce du jour pour les Gémeaux aujourd’hui lundi 4 octobre 2021