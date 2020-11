Hommage au tatouage de Chrissy Teigen au défunt fils Jack

2020-11-01 07:00:13

Chrissy Teigen a un tatouage hommage à son défunt fils Jack.

Le mannequin de Sports Illustrated s’est rendu sur les réseaux sociaux samedi (31.10.20) pour lancer l’encrage sur son poignet, qui est le nom de Jack presque manuscrit en écriture cursive en hommage à son défunt fils après une perte de grossesse tragique le mois dernier.

S’adressant à Twitter, elle a partagé le cliché en noir et blanc du tatouage, incitant les fans à inonder ses notifications de leur amour et de leur soutien pour le mannequin et son mari John Legend, qui partagent également Luna, quatre ans, et Miles, deux ans.

Cela vient après que Chrissy ait révélé qu’elle aurait appris qu’elle aurait pu mourir pendant l’accouchement lorsqu’elle avait subi une perte de grossesse dévastatrice.

Le mannequin de 34 ans a déclaré: «J’étais auparavant alité pendant plus d’un mois, essayant juste d’amener le petit mec à 28 semaines, une zone« plus sûre »pour le fœtus. Mes médecins m’ont diagnostiqué un décollement partiel du placenta. Nous Je l’ai surveillé de très près, dans l’espoir que les choses guérissent et s’arrêtent. Au lit, je saignais et saignais, légèrement mais toute la journée, changeant mes propres couches toutes les deux heures lorsque le sang devenait inconfortable. Mes saignements devenaient de plus en plus lourds . Le fluide autour de Jack était devenu très bas – il était à peine capable de flotter. À certains moments, j’ai juré qu’il était si bas que je pouvais m’allonger sur le dos et sentir ses bras et ses jambes de l’extérieur de mon ventre. »

La star de «Chrissy’s Court» a alors reçu la terrible nouvelle que Jack «ne survivrait pas», alors que les médecins l’avaient avertie que si elle continuait à saigner, elle risquait également de perdre la vie.

Elle a ajouté: «Après quelques nuits à l’hôpital, mon médecin m’a dit exactement ce que je savais arriver – il était temps de dire au revoir. Il ne survivrait tout simplement pas à ça, et si ça durait plus longtemps, je pourrais pas non plus. Nous avions essayé des sacs et des sacs de transfusions sanguines, chacun me traversant comme si nous n’avions rien fait du tout.

«Tard dans la nuit, on m’a dit qu’il serait temps de lâcher prise le matin. J’ai pleuré un peu au début, puis je suis entrée dans de pleines convulsions de morve et de larmes, mon souffle incapable de rattraper ma propre tristesse incroyablement profonde. Même au moment où j’écris ceci maintenant, je peux ressentir à nouveau la douleur. De l’oxygène a été placé sur mon nez et ma bouche, et c’est la première photo que vous avez vue. Tristesse totale et totale. «

