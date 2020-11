Hilaria Baldwin a fini d’avoir des enfants

2020-11-07 01:00:05

Hilaria Baldwin «se sent vraiment comme [she’s] fait »avoir des enfants.

L’expert en santé et bien-être de 36 ans a cinq enfants – Carmen, sept ans, Rafael, cinq ans, Leonardo, quatre ans, Romeo, deux ans et Eduardo, né en septembre – avec son mari Alec Baldwin, et même si elle dit toujours elle a fini d’avoir des enfants avant d’en avoir un de plus, elle croit maintenant que sa famille est enfin complète.

Elle a dit: « Tout le monde me pose cette question. Je ne sais pas. J’ai dit dans le passé que j’avais fini quand je n’avais pas fini. Je pense, en ce moment, je suis tellement fatiguée. Et je me sens, juste avec COVID, c’est juste de la folie. En ce moment, pendant les périodes de COVID, on a vraiment l’impression d’avoir fini. »

Hilaria a scolarisé à la maison tous ses enfants au milieu de la pandémie de coronavirus et a déclaré qu’elle ne réalisait pas à quel point une poignée de cinq enfants pouvait être jusqu’à ce qu’ils soient tous à la maison en même temps.

Elle a ajouté: « Ce n’est vraiment pas le cas [feel like I had a lot of kids] … Certains d’entre eux seraient à l’école, puis d’autres dans leur classe de Gymboree. Et puis, le week-end, nous nous sommes tellement amusés.

«Nous allions aux musées et aux concerts et tout. Maintenant, nous sommes dans la même maison pendant huit mois, nous ne faisons pas grand-chose, et tout à coup, on a l’impression d’avoir beaucoup d’enfants. C’est merveilleux, mais j’ai l’impression qu’il y en a beaucoup.

Et bien que Hilaria et Alec soient tous les deux satisfaits de leur famille de sept personnes, ils pourraient toujours être poussés à avoir un autre enfant de leur progéniture, qui veulent tous savoir quand le prochain frère arrive.

Hilaria a déclaré au magazine People: « Mes enfants sont habitués à l’arrivée de nouveaux frères et sœurs, alors ils se disent déjà: ‘Quand le prochain va-t-il venir?’ Et je me dis: « Les gars, vous et le monde entier devez arrêter de me demander ça! »

« Ils ont été vraiment super, cependant. Ils aiment [Edu]. Ils aiment les bébés. C’est en fait vraiment incroyable de les regarder parce que je sais qu’ils vont être le genre d’adultes qui sont vraiment bons avec les enfants parce qu’ils en savent tellement. «

