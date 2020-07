Heure de sortie de WoW Classic Phase 5 – le chemin vers Ahn’Qiraj commence le 28 juillet

Les mises à jour progressives de World of Warcraft Classic sont toujours en cours et nous sommes maintenant à la veille de la phase 5 du MMORPG, qui présentera l’événement et le raid Ahn’Qiraj aux côtés de nouveaux butins et équipements de niveau 0,5. L’heure de sortie de WoW Classic Phase 5 est fixée au 28 juillet à 9h00 PDT / 12h00 HAE / 17h00 BST – juste à côté de la réinitialisation hebdomadaire du raid.

Cette version marque le début de l’effort de guerre d’Ahn’Qiraj, qui mène finalement à l’ouverture du raid Ruins of Ahn’Qiraj à 20 joueurs et du raid Ahn’Qiraj à 40 joueurs. L’effort de guerre permettra aux joueurs des factions de l’Alliance et de la Horde de contribuer à un objectif à l’échelle du serveur, ce qui ouvrira les deux variantes de raid.

En conséquence, il y aura un délai entre le lancement le 28 juillet et l’ouverture des raids eux-mêmes. La durée varie en fonction de la manière dont chaque serveur poursuit activement l’effort de guerre, mais Blizzard dit que le plus tôt la quête peut se terminer est «un peu plus d’une semaine» après le début de la phase 5.

Vous pouvez consulter le post officiel du forum pour plus de détails sur le déploiement.

Temps de sortie de WoW Classic Phase 5

La mise à jour de la phase 5 arrive parallèlement à la réinitialisation hebdomadaire du raid le 28 juillet à 9h00 PDT / 12h00 HAE / 17h00 BST

