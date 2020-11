Hellraiser TV Series apportant Clive Barker comme EP – / Film

le Hellraiser Les séries télévisées ramènent un visage familier, et je ne parle pas de Pinhead. Clive Barker, l’original Hellraiser cinéaste et créateur, est maintenant à bord en tant que producteur exécutif pour la HBO Hellraiser Série télévisée dirigée par David Gordon Green (Halloween). Et il semble que Barker aura une implication réelle dans le projet et pas seulement un crédit de producteur honoraire.

D’accord, laissez-moi vous dire un secret intérieur sur les producteurs exécutifs: parfois, ils ne font rien. Pour être clair, beaucoup de producteurs exécutifs sont actifs avec des films ou des émissions de télévision, apportant souvent de l’argent pour un projet et participant au développement. Mais il y a aussi les producteurs exécutifs honoraires. Ce sont des gens qui vraiment n’ont pas grand-chose à voir avec le film ou le film auquel leur nom est attaché. Au lieu de cela, ils pourraient avoir eu une certaine association avec le matériel à un moment donné et recevoir un crédit (et un chèque de paie) en guise de remboursement.

Ou, comme le dit le scénariste John August:

De nombreuses émissions de télévision ont plusieurs producteurs exécutifs, et sans connaître la situation spécifique, il est difficile de dire ce que font les gens individuellement. Par exemple, une émission de télévision dérivée d’un film (comme « Buffy contre les vampires »), peut amener avec elle des producteurs exécutifs du film original, qui ont peu d’implication directe dans l’émission.

Dans cet esprit, chaque fois qu’un nom célèbre est évoqué en tant que «producteur exécutif», j’ai tendance à être un peu sceptique car il y a de fortes chances que cette personne ne travaille pas vraiment sur le projet en cours. Mais dans le cas de Clive Barker rejoignant le Hellraiser montrer, il semble certainement que Barker aura au moins certains entrée dans le matériau.

Par date limite, Barker fait maintenant partie de l’équipe de producteurs exécutifs sur le Hellraiser spectacle, avec Barker disant qu’il est «ravi Hellraiser la mythologie voit une nouvelle vie. Il est temps que les histoires reviennent à leurs racines. Je suis impatient d’apporter à un nouveau public les éléments les plus puissants et les plus anciens de l’horreur: le mal le plus sombre qui envahit nos vies humaines et comment nous devons trouver en nous le pouvoir de lui résister.

Les premiers épisodes de l’émission seront dirigés par David Gordon Green, directeur de Halloween, et le prochain Halloween tue, tandis que Mark Verheiden (Battlestar Galactica) et Michael Dougherty (Farce ou Friandise) en tant qu’écrivains, et Verheiden dirige l’émission. En ce qui concerne le sujet du spectacle – tout ce que nous savons, c’est qu’il est «prévu comme une continuation élevée Hellraiser mythologie », quoi que cela signifie!

Dans la version originale Hellraiser, une boîte de puzzle a ouvert une porte vers une dimension infernale (lettre clarifiée pour être juste l’enfer lui-même dans la suite) pleine de monstres S&M monstrueux connus sous le nom de Cenobites.

