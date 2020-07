Guide des fans de l’espace sur le Comic-Con de San Diego 2020

Le Comic-Con de San Diego de cette année est … un peu différent. Le monde est différent et nous avons tous dû faire quelques changements pour faire face à la pandémie COVID-19 et le San Diego Comic-Con ne fait pas exception. Mais au lieu de l’annuler carrément – Dieu merci – cette année, c’est devenu virtuel, en d’autres termes, tout est sur Internet et tout est gratuit à regarder.

Bien que nous ne puissions pas voir nos stars préférées en personne ou profiter de l’atmosphère du bourdonnement de la foule sous le magnifique soleil de San Diego, nous pouvons toujours voir nos stars préférées dans (principalement) des panneaux pré-enregistrés sur YouTube. De plus, bien sûr, il y aura toujours de nouvelles bandes-annonces, des annonces et des heures de discussion sur toutes vos émissions de science-fiction préférées. Alors, regardons le bon côté, au moins nous n’aurons pas à nous soucier des chambres d’hôtel à des prix ridicules, des coups de soleil ou des pieds endoloris.

Renommé Comic-Con @ Home pour cette année, chaque événement sera diffusé en ligne. Les horaires quotidiens sont désormais disponibles sur le Site Web Comic-Con et dans chaque liste, un lien vous mènera à une page YouTube présentant la vidéo. Chaque événement sera disponible à partir de la date et de l’heure à laquelle il est programmé, et les panneaux seront également disponibles sur le site officiel Comic-Con YouTube canal.

Alors, pour ne rien manquer, nous avons scanné l’horaire , analysé les lectures du capteur et sorti les panneaux à ne pas manquer que vous devriez faire de votre priorité absolue.

Jeudi 23 juillet

L’ensemble du casting de « Discovery » et « Picard « se réunissent virtuellement pour parler des saisons précédentes et, plus important encore, de ce à quoi nous pouvons nous attendre, y compris » Ponts inférieurs » et « Strange New Worlds. « Croisons les doigts, nous pourrions même avoir une nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de « Discovery » et une date de première.

Heure: 10 h PDT (13 h HAE / 17 h 00 GMT).

Un panel de scientifiques et d’écrivains de science-fiction notables examine la représentation de la science et des scientifiques à la télévision et au cinéma et explore comment les représentations à l’écran se comparent à la vie réelle. Ils regarderont quand c’est juste, quand c’est faux et quand c’est faux pour les bonnes raisons.

Heure: 11 h PDT (14 h HAE / 18 h GMT)

La comédie originale de Hulu, « Solar Opposites », est centrée sur une équipe de quatre extraterrestres qui s’échappent de leur monde natal en pleine explosion et s’écraseront dans une maison prête à emménager dans la banlieue américaine. Les acteurs se rassembleront virtuellement pour parler de la saison 1 et nous montreront de nouvelles images de la deuxième saison.

Heure: 11h00 PDT (14h00 HAE / 18h00 GMT).

« Star Trek » a une longue histoire de représentation de personnages féminins forts, d’Uhura à Janeway en passant par Burnham. Un panel d’écrivains de science-fiction examinera le rôle des femmes dans « Star Trek » de « The Original Series » à nos jours.

Heure: 12 h PDT (15 h HAE / 19 h 00 GMT).

Des tricorders aux transporteurs, la technologie de « Trek » a inspiré d’innombrables écrivains, scientifiques et innovateurs de science-fiction. Des conseillers scientifiques de toutes les incarnations de « Star Trek » se réuniront pour examiner l’héritage et le rôle de la science et de la technologie dans « Star Trek ».

Heure: 17h00 HAP (20h00 HAE / 0000 le 24 juillet GMT).

Vendredi 19 juillet

Des télécommandes de suivi et des jetpacks, aux fusées-poignets et aux lance-flammes, un panel d’écrivains de science-fiction et d’experts scientifiques examinera le transport quotidien des plus bien équipés. chasseur de primes dans l’univers « Star Wars ».

Heure: 10 h PDT (13 h HAE / 17 h 00 GMT)

Un panel d’écrivains et d’experts de DC se réunira pour vous donner un aperçu de ce qui attend Batman, Superman, Wonder Woman et d’autres héros et méchants de l’univers DC.

Heure: 10 h PDT (13 h HAE / 17 h 00 GMT)

L’émission solo du scénariste et réalisateur aux multiples talents est toujours un incontournable du San Diego Comic-Con, alors asseyez-vous et appréciez les histoires amusantes qu’il a à partager sur le travail sur vos films et émissions de télévision préférés.

Heure: 17h PDT (20h HAE / 0000 le 25 juillet GMT)

Tout le monde aime un peu Archer et la comédie animée primée revient pour sa 11e saison plus tard cette année. Le casting se réunit pour ce qui sera sans aucun doute une discussion animée et la révélation de quelques détails à ne pas manquer sur la nouvelle saison.

Heure: 17h PDT (20h HAE / 0000 le 25 juillet GMT)

Samedi 25 juillet

Neil deGrasse Tyson sera rejoint par Brannon Braga entre autres pour une conversation sur ce qui nous attend pour le prochain chapitre de « Cosmos « et un aperçu des coulisses de la réalisation de la série. Avec une introduction du producteur exécutif Seth MacFarlane.

Heure: 10 h PDT (13 h HAE / 17 h 00 GMT)

Animé par William Shatner, un panel d’astronautes et de scientifiques de la NASA parlera de l’avenir de l’exploration spatiale et en particulier, retournant vers le seul satellite naturel de la Terre.

Heure: 11h00 PDT (14h00 HAE / 18h00 GMT)

Le talent créatif derrière certains des personnages les plus populaires de l’univers DC se réunit pour parler de leurs derniers projets et de ce que l’avenir réserve à l’industrie de la bande dessinée.

Heure: 11 h PDT (14 h HAE / 18 h GMT)

Les auteurs de science-fiction les plus vendus, Brian Herbert et Kevin J. Anderson, se joindront à d’autres écrivains et éditeurs notables pour parler des nouveaux romans graphiques, bandes dessinées et romans originaux de Dune qui sortiront plus tard cette année.

Heure: 11 h PDT (14 h HAE / 18 h GMT)

Première série originale scénarisée Disney + de National Geographic, elle suit sept des meilleurs pilotes du monde alors qu’ils s’entraînent pour devenir astronautes pour la NASA nouvellement formée au plus fort de la guerre froide. Le casting parlera de cette nouvelle émission et il y aura une chance de voir des images.

Heure: 13 h PDT (16 h HAE / 2000 GMT)

Venant de la BBC en septembre 2020 et fonctionnant pendant 12 semaines, « Time Lord Victorious » est une toute nouvelle histoire de Doctor Who multi-plateforme racontée à travers des bandes dessinées, des romans, de l’audio, du vinyle et du numérique. L’équipe derrière cela se réunit pour parler de ce que nous pouvons nous attendre à voir de notre galant Gallifreyan.

Heure: 14h00 HAP (17h00 HAE / 21h00 GMT)

Le casting, ainsi que le créateur de la série et producteur exécutif Ronald D. Moore, se réunissent pour parler des faits saillants de la première saison et montrer un premier aperçu de la deuxième saison très attendue.

Heure: 14h00 HAP (17h00 HAE / 21h00 GMT)

Les producteurs exécutifs, les écrivains et les acteurs de l’émission à succès seront rejoints par une équipe de scientifiques pour parler de la façon dont les histoires passionnantes de cette émission ont vu le jour et si elles ont ou non compris la science derrière.

Heure: 15h00 PDT (18h00 HAE / 22h00 GMT)

Basé sur le roman légendaire d’Aldous Huxley, « Brave New World » imagine un monde dystopique gouverné par la main lourde d’un gouvernement autoritaire. Le casting est rejoint par les créateurs de la série pour un aperçu approfondi des coulisses de la nouvelle série très attendue qui est diffusée exclusivement sur Peacock, le nouveau service de streaming de NBC Universal, à partir du 15 juillet.

Heure: 15h00 PDT (18h00 HAE / 22h00 GMT)

« G-LOC » est l’histoire d’un jeune homme qui a fui la Terre par The Gate pour trouver une nouvelle maison sur Rhea, mais les premiers colons humains de cette planète ont décidé qu’ils n’accepteraient plus les réfugiés de la Terre. Ce qui suit est une aventure qui pourrait déterminer l’avenir de l’humanité. Rejoignez le casting et le réalisateur pour une discussion sur ce prochain film de science-fiction.

Heure: 17 h PDT (20 h HAE / 0000 GMT)

Les dingues, mais géniaux « Farscape « s’affiche actuellement sur Amazon Prime et il y a eu certains parler de son retour. Les membres de la distribution et les écrivains de la série se réunissent pour célébrer cette série épique de science-fiction.

Heure: 18 h PDT (21 h HAE / 01 h 00 GMT)

Dimanche 26 juillet

Un groupe d’ingénieurs et de scientifiques du Jet Propulsion Laboratory discuteront des dernières missions du rover sur Mars, des problèmes auxquels ils ont été confrontés lorsque les choses ont mal tourné et de la façon dont ces problèmes techniques ont été résolus à 64,5 millions de kilomètres.

Heure: 11 h PDT (13 h HAE / 17 h 00 GMT)

Heure: 13 h PDT (16 h HAE / 2000 GMT)

Ce qui sera sans aucun doute une discussion animée par les panélistes se terminera par un vote public des auditeurs de podcast Who’s The Best sur lequel des médecins devrait prendre le titre.

Heure: 13 h PDT (16 h HAE / 2000 GMT)

Comme son ami et collaborateur fréquent Joss Whedon, Nathan Fillion donne également un grand one-man show au San Diego Comic-Con. Il est tout à fait possible que chacun fasse une apparition surprise sur la vidéo de l’autre.

Heure: 14h00 HAP (17h00 HAE / 21h00 GMT)



En plus de tous les événements listés ci-dessus, Amazon Prime présente beaucoup de contenu exclusif dans le cadre de Comic-Con @ Home – y compris des émissions, des jeux, des bandes dessinées et des cosplay – car le service de streaming est un sponsor majeur. Les points forts incluent un panel avec les acteurs et les créateurs de l’excellente série « Télécharger , « plus un panel avec les acteurs et les créateurs de » utopie « et bien sûr, » Les garçons . «

Et si vous êtes à la recherche de quelques-unes des belles exclusivités des exposants de produits dérivés et de Comic-Con, il y a un liste complète ici avec des liens vers où vous pouvez acheter en ligne.