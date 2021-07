Grey’s Anatomy : la vérité sur la relation entre Patrick Dempsey et Ellen Pompeo

in

Patrick Dempsey et Ellen Pompeo auront toujours une place spéciale dans nos cœurs. Les deux ont joué les rôles de Derrick Shepherd et Meredith Gray dans la série à succès Grey’s Anatomy, et presque tout le monde a adoré leur romance à l’écran. Mais comment est la vraie relation entre les acteurs ?

Grey’s Anatomy a commencé en 2005 et après 17 saisons réussies, il est toujours à l’antenne. Cependant, le cœur des fans a été littéralement brisé lorsque Patrick Dempsey Il a quitté la série en 2015, mettant ainsi fin à l’une des histoires d’amour (télévisées) les plus fantastiques de notre temps.

Alors que l’acteur avait déclaré à l’époque qu’il n’y avait pas eu beaucoup de discussions sur son départ et que “c’était naturel de son personnage”, des rumeurs indiquaient que les choses se sont simplement bien passées.

À l’époque, Patrick Dempsey n’avait également que de belles choses à dire sur sa co-star Ellen Pompeo et leur romance à l’écran. “Belle alchimie”, a-t-il dit au milieu les larmes aux yeux. Alors, comment vont les deux maintenant après leur retour épique en mode flashfowards dans la saison 17?

Patrick Dempsey et Ellen Pompeo ont peut-être été un couple fait au paradis de la télévision, mais depuis le départ de Dempsey Grey’s Anatomy en 2015, le couple n’a pas été en contact étroit et laissez-nous vous dire que nous sommes tout aussi navrés que vous. Ellen Pompeo a parlé de son ancienne co-star et a admis que les deux ne s’étaient pas parlé depuis des années.

“Je n’ai aucun ressentiment envers lui, c’est un acteur merveilleux, et nous avons fait, vous savez, la meilleure télévision qu’ils pouvaient faire ensemble. C’est un homme talentueux … il a fait 11 années incroyables.”

“Habituellement quand les gens quittent le programme, ils ont besoin de se redécouvrir, qui ils sont, sans le programme, car le programme occupe une grande partie de votre vie. Donc, nous ne nous sommes pas parlé, mais j’aurai toujours une place dans mon cœur à Patrick”.

Heureusement, les deux ont été réunis depuis. En 2020, les fans étaient ravis lorsque Patrick Dempsey et Ellen Pompeo se sont réunis sur le plateau de la série et que l’acteur lui-même a parlé de son “deuxième acte”.

Il y a quelque temps, cela semble avoir été entre le départ de l’acteur de Grey’s Anatomy, avec les rumeurs supposées d’une bagarre entre lui et l’actrice, qui semble désormais réconciliée. Ils l’ont même vue Ellen Pompeo commentant les publications de l’acteur sur les réseaux sociaux qui excitent les fans avec autre chose à l’écran de Derrick et Meredith.