Ghost of Tsushima a eu plus de succès que prévu, premier raid d’aujourd’hui

Das Samurai-Epos Fantôme de Tsushima von Sucker Punch a été un plus grand succès que prévu pour Sony. C’est ce que le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré à GamesIndustry, à la fois d’un point de vue commercial et de la critique.

Le succès de ce type de jeu peut être vu, entre autres, dans le fait que vous n’achetez pas de studios et de marques sans tête, comme le fait Microsoft, mais avec une croissance prudente et organique derrière, que vous construisez vous-même.

«Je pourrais parler de Naughty Dog, bien sûr, mais ils ont toujours fait de bons jeux. Parlons donc de Ghost of Tsushima, qui d’un point de vue critique et commercial a atteint un niveau auquel nous ne nous attendions pas. Cela en dit long sur le travail que Sucker Punch a accompli pour s’appuyer sur son précédent canon de travail. «

À quelle fréquence Fantôme de Tsushima a vendu jusqu’à présent, Sony ne révèle pas encore. L’expansion récente, Fantôme de Tsushima: Légendes, mais jouit d’une incroyable popularité.

Fantôme de Tsushima: Légendes

Ceci est également démontré par les premières statistiques que Sony a maintenant publiées. 22,7 millions de chiens fantômes ont déjà été convoqués ici, 141 millions d’Oni ont été combattus et 1,3 milliard d’adversaires ont été combattus.

Le premier raid, le Le conte d’Iyo est appelé. Cela représente le point culminant de l’histoire Fantôme de Tsushima: Légendes et amène le combat directement dans le royaume d’Iyos. Ce raid est divisé en trois chapitres et nécessite une équipe complète de quatre fantômes ainsi qu’une excellente coordination et communication entre eux.

Vous devez former votre équipe à l’avance et vous entendre. Nous recommandons un niveau d’IA d’au moins 100. Cela nécessite l’accomplissement de toutes les missions d’histoire et de survie, si possible plusieurs fois.