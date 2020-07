Ferguson dit que son rival de 2 millions de livres sterling «  apporterait certainement quelque chose de différent  » aux Rangers – .

Charlie Crowhurst / Getty Images

L’ancienne star d’Ibrox, Barry Ferguson, a suggéré dans The Daily Record que Lyndon Dykes serait une bonne signature pour les Rangers de Steven Gerrard.

Les Rangers souhaitent signer des Dykes de Livingston, rivaux de la Premiership écossaise, dans la fenêtre de transfert d’été, selon un rapport publié dans le Daily Mail en juin.

Le Celtic, le rival amer du Gers Old Firm, s’intéresse également à l’attaquant de 24 ans, évalué à 2 millions de livres sterling par son club Livingston, selon le rapport.

L’attaquant des Rangers Jermaine Defoe a subi une blessure aux ischio-jambiers cette semaine, le manager Gerrard ajoutant qu’il ne pouvait pas accélérer le mouvement d’un nouvel attaquant, comme indiqué dans The Daily Record.

Ferguson a écrit dans The Daily Record: «Lyndon Dykes a été mentionné et il apporterait certainement quelque chose de différent. Oui, il peut être une menace aérienne, mais il n’est pas mal non plus avec le ballon à ses pieds.

«Le style que joue Steven est totalement sa prérogative, mais parfois dans ce jeu, il est payant d’avoir des plans B et C et Dykes peut simplement offrir quelque chose dont ils ne se vantent pas déjà en attaque.

Statistiques

Selon Transfermarkt.co.uk, Dykes a marqué neuf buts et fourni huit passes décisives en 25 apparitions en Premiership écossaise pour Livingston la saison dernière.

Le joueur de 24 ans a également marqué un but et fourni une passe en deux Coupes écossaises, et a marqué deux buts et fourni une passe décisive en Coupe de la Ligue écossaise, selon Transfermarkt.co.uk.

Les Rangers viseront à empêcher les rivaux amers de Old Firm, Celtic, de remporter le titre de Premiership écossais pour la 10e saison consécutive en 2020-2021.

