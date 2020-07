Far Cry 6 Ubisoft Forward Aspect officiellement confirmé

Plus tôt ce matin, la version hongkongaise du PlayStation Store a d’ailleurs dévoilé des détails sur Far Cry 6. Comme la spéculation l’a suggéré précédemment, Breaking Bad’s Giancarlo Esposito jouera en effet le rôle du méchant. Au lieu d’éviter complètement le sujet ou de tâtonner maladroitement autour de la fuite, Ubisoft fait face à la fuite de manière ludique.

Un post sur Far Cry’s la page Twitter officielle présente un aperçu du nouveau titre; Esposito se tient devant et au centre, une vidéo rapide alors qu’il allume un cigare avec un briquet au butane. « Anton ne serait pas content », dit le tweet, faisant clairement référence à la fuite. Le tweet confirme en outre que Far Cry 6 recevra une révélation plus formelle lors de l’événement numérique Ubisoft Forward de ce dimanche. Voir le teaser dans le post lié ci-dessous:

Anton ne serait pas content. Rendez-vous dimanche à #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp – Far Cry (@FarCrygame) 10 juillet 2020

Selon la liste du PSN supprimée depuis, le personnage d’Esposito, vraisemblablement Anton, est le dictateur de Yara. L’art clé divulgué indique que ce pays fictif pourrait être basé sur Cuba. Le joueur assumera le rôle de Dani Rojas, un guérillero qui vise à renverser la dictature de Yara. Rojas emploiera une grande variété de véhicules, d’armes de fortune et des Amigos (Fangs for Hire mis à jour) pour terminer la mission à accomplir.

En outre, la liste indiquait que Far Cry 6 compte comme le «terrain de jeu le plus vaste de la franchise à ce jour». En explorant, les joueurs s’aventureront à travers des jungles luxuriantes, passeront le long des plages et navigueront dans la capitale Esperanza. Si cette liste PSN s’avère correcte, les fans peuvent expérimenter tout ce qui précède à partir du 18 février 2021. Censément, ceux qui achètent le titre sur PS4 auront accès à une mise à niveau gratuite de prochaine génération pour la PS5.

Le pré-show d’Ubisoft Forward sera mis en ligne le dimanche 12 juillet à 11h00 PST. L’événement principal débutera une heure plus tard à 12 h 00 HNP.

[Source: Far Cry Game on Twitter]