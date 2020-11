Fandoms Roil Online alors que Joss Whedon quitte soudainement son nouveau spectacle HBO The Nevers

Pendant ce temps, Whedon avait plus à dire sur la question, écrivant une déclaration dans laquelle il insistait simplement sur le fait qu’il «se retirait» de Les Nevers en raison d’un mélange d’épuisement et d’une meilleure «perspective» sur sa vie grâce aux événements fluctuants de 2020.

«Cette année de défis sans précédent a eu un impact sur ma vie et ma perspective d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer, et tout en développant et produisant Les Nevers a été une expérience joyeuse, je me rends compte que le niveau d’engagement requis pour aller de l’avant, combiné avec les défis physiques de faire un spectacle aussi énorme pendant une pandémie mondiale, est plus que je ne peux supporter sans que le travail commence à souffrir », a écrit Whedon.

Il a ajouté: «Je suis vraiment épuisé et je reviens à mon énergie martiale vers ma propre vie, qui est également au bord d’un changement passionnant. Je suis profondément fier du travail que nous avons accompli; Je suis reconnaissant à tous mes extraordinaires acteurs et collaborateurs, et à HBO pour l’opportunité de façonner un autre monde étrange. Les Nevers est un vrai travail d’amour, mais après plus de deux ans de travail, l’amour est à peu près tout ce que j’ai à offrir. Cela ne se fanera jamais.

Après que THR ait publié la nouvelle, les réactions à l’histoire ont été mitigées. Un utilisateur de Twitter a noté que les vues joyeuses que certaines personnes partageaient sur la sortie de Whedon montraient simplement «comment les gens aiment voir une carrière détruite», tandis qu’un autre a écrit «il a été licencié, je sais que vous le savez, nous le savons tous! Nous connaissons le jeu et vous ne pouvez pas nous tromper avec ces conneries de relations publiques ».

Ligue de justice La star Ray Fisher, qui a fait campagne tout au long de l’année pour Warner Media afin d’enquêter sur les allégations selon lesquelles le cadre de Whedon et DC Films, Geoff Johns, aurait créé un lieu de travail abusif et toxique lors des reprises du film de 2017 dans ce qu’il considère comme une tentative de mettre fin à «la couverture- culture du vieux Hollywood », a déclaré que la sortie de Whedon de Les Nevers était «sans aucun doute le résultat» d’une enquête sur son comportement passé.

Je n’ai pas l’intention de permettre à Joss Whedon d’utiliser la vieille tactique hollywoodienne de «sortir», de «démissionner» ou de «s’éloigner» pour couvrir son terrible comportement. L’enquête JL de WarnerMedia bat son plein depuis plus de 3 semaines maintenant. C’est sans aucun doute le résultat de cela. A> E https://t.co/DRj0MpDkfm – Ray Fisher (@ ray8fisher) 26 novembre 2020