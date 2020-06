Fable 4 ne sera pas comprise dans la vitrine des jeux Xbox ?

On a longtemps ruminé, attendu et généralement émis l’hypothèse qu’un jeu Fable était en préparation et pourrait entrer dans la Xbox série X. Mais cela ne semble pas être le cas.

En effet, Aaron Greenburg, directeur général de la Xbox, a rejeté les spéculations selon lesquelles un nouveau jeu Fable (appelons-le Fable 4), ainsi qu’un nouveau jeu Perfect Dark se sont révélés potentiellement prêts pour une annonce, supposément sur la Xbox 20 de Microsoft en juillet / 20 événement.

De pures spéculations

La spéculation a été alimentée lorsque le journaliste de The Verge, Tom Warren, a remarqué les deux rapports sur Twitter avec @PerfectDarkGame et @fable, dont l’un était suivi par un employé de Microsoft et un autre par un compte utilisant une adresse enregistrée auprès de Microsoft. Cela a incité Warren et d’autres personnes à mâcher le concept qu’il s’agissait de rapports mis en place avant une annonce pour les deux jeux.

Mais, Greenberg a tweeté Warren en réponse en déclarant: «Je comprends que tout le monde a faim de nouvelles mais désolé de vous faire espérer. Ces rapports sont inactifs pendant des années, il est courant de se procurer des identifiants sociaux pour notre propriété intellectuelle. »

I’m not sure who discovered the @fable and @PerfectDarkGame placeholders, but a Microsoft Xbox employee is following one, and the other is registered to a Microsoft email address 👀 pic.twitter.com/MagqUbPiZf June 27, 2020

Cela verse de l’eau froide sur l’idée que Perfect Dark correspond à la déclaration et qu’un Fable 4 se produirait à un moment donné. Mais cela ne veut pas dire que de tels jeux ne seront pas créés sur votre Xbox Series X et qu’ils ne seront pas présentés à l’avenir, à moins que Greenberg ne le détourne.

Un récit de Fable

La série Fable a fait ses débuts sur Xbox, offrant un RPG d’action à la troisième personne semblable à Zelda en utilisant la principale orientation de ce jeu centrée sur la création de bonnes ou de mauvaises décisions. Ce sont des suites très appréciées et engendrées qui sont apparues avec le troisième jeu développé en interne par Microsoft sur la Xbox 360 après l’acquisition du développeur Lionhead Studios.

Mais avec tous les étranges Fable, notamment le match Journey Kinect arrivant en 2012 afin de satisfaire le désir des fans pour un tout nouveau jeu Fable, le spectacle est devenu sombre après Fable 3. Un jeu de cartes à collectionner sous la forme de Fable, Fortune n’a pas réussi à livrer un suivi correct de Fable 3.

En 2013, une bande-annonce pour Fable Legends a présenté un match Xbox One à cinq joueurs où ces derniers pouvaient choisir de jouer l’un du quatuor de héros ou un méchant. Mais ce jeu a été annulé en 2016 lorsque les studios Lionshead ont fermé.

Tous avaient l’air condamnés devant le patron de la Xbox, Phil Spencer, que le match était en cours de préparation en tant qu’E3 2018. Depuis, il n’y a eu aucun signe de Fable 4.

Cependant, la Xbox Series X aura besoin de correspondances exclusives de première partie sécurisées pour la visualiser par rapport à la PS5. En tant que tel, un match de Fable 4 pourrait ne pas être au coin de la rue, mais il pourrait toujours être à l’horizon.