ESPN ferme la division de couverture e-sport quelques jours après la frénésie de licenciement

ESPN réduit la division éditoriale responsable de la couverture des sports électroniques moins d’une semaine après avoir supprimé 500 postes dans l’entreprise.

La section éditoriale d’esports, créée pour la première fois en 2016, sera progressivement supprimée d’ici janvier, a confirmé le réseau jeudi. Au moins 10 personnes sont touchées par le déménagement, bien que le réseau ait refusé de discuter des chiffres exacts.

« Nous avons pris la décision difficile de cesser les opérations pour notre éditorial et notre contenu dédié aux sports électroniques quotidiens », a déclaré un représentant de la société dans un communiqué. «Nous reconnaissons l’esport comme une opportunité d’élargir notre audience, et nous continuerons de le faire grâce à la couverture de l’équipe élargie pour les événements majeurs, les dernières nouvelles et la couverture.»

La division esports d’ESPN a été « incapable d’atteindre la portée ou l’échelle nécessaire pour percer ou avoir un impact significatif » sur l’industrie, ont déclaré des sources proches de l’accord. Le réseau détourne plutôt des ressources ailleurs, bien qu’il continuera à couvrir les événements d’esports en direct – il a obtenu les droits de plusieurs compétitions de jeu à venir, notamment «NBA 2K», «Madden», «V10 R-League» et la compétition de course virtuelle «F1 Esports». «

Avec la fermeture d’ESPN Esports, les joueurs perdent la source la plus importante et la plus courante de couverture e-sport. Il existe d’autres points de vente couvrant l’espace – y compris The Esports Observer, Esports.com ou Esports Insider – mais tous fonctionnent avec moins de ressources et de portée que la tenue d’ESPN.

La société a annoncé le 6 novembre qu’elle licencierait 300 employés et révoquerait 200 offres d’emploi, la dernière restructuration visant à réduire les coûts. Au moment des licenciements, le patron d’ESPN Jimmy Pitaro a déclaré à TheWrap, «avant la pandémie, nous avions été profondément engagés dans l’élaboration de stratégies pour positionner au mieux ESPN pour un succès futur au milieu d’énormes perturbations dans la façon dont les fans consomment le sport. L’impact significatif de la pandémie sur nos activités a clairement accéléré ces discussions prospectives. »

Pitaro a ajouté que resserrer le budget est «tout dans un effort pour surmonter la tempête COVID».

Voir les réactions de certains des écrivains d’ESPN – et des fans de leur couverture au fil des ans – ci-dessous.

la plupart d’entre nous sommes encore employés ou engagés par contrat jusqu’au début du mois de janvier, c’est pourquoi nous ne pouvons pas créer de contenu «concurrent» entre-temps (c’est-à-dire faire une émission de League of Legends sur nos chaînes personnelles) – Daniel J. Collette (@DanielJCollette) 11 novembre 2020

Salut à tous. Malheureusement, j’étais l’un des nombreux à être touché par les licenciements chez ESPN. J’ai travaillé dans toutes les facettes de la production chez @ESPN_Esports et je suis fier du travail que j’ai pu y faire. Si vous recherchez un producteur / éditeur vidéo, vous pouvez me joindre à [email protected] ❤️ – Thomas Tischio (@tischphotos) 6 novembre 2020

Salut tout le monde. Malheureusement, je viens d’apprendre que je suis mis à pied. Je ne suis pas sûr de ce qui va suivre. Pour l’instant, je réfléchis simplement à la fierté que je suis de ce groupe et à la croissance @ESPN_Esports eu cette année. Être ici pour cela est l’un des moments forts de ma carrière de journaliste. – Sean Morrison (@sean_morrison) 5 novembre 2020

Hier fait encore mal, beaucoup, mais voir ce que je pense @JacobWolfLa meilleure histoire de cette année mise en ligne enlève un peu de l’aiguillon. Vérifiez-le. Plus de contenu de nouvelle génération à venir au début de la semaine prochaine! https://t.co/5Fagbwx4gq – Sean Morrison (@sean_morrison) 6 novembre 2020

Il s’avère que j’ai reçu l’appel aujourd’hui aussi et que je suis l’une des personnes qui ont été licenciées par ESPN. Cela a été tellement amusant de travailler ici, d’abord sur le bureau de copie, puis sur ESPN Esports, et je suis fier du travail que mes collègues et moi avons accompli. – Brian Bencomo (@Brian_Bencomo) 6 novembre 2020