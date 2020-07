En direct: Regardez le Bandai Namco Play Anime en direct ici

Un rapport publié par Digitimes (via MacRumors) contredit des rapports plus récents sur la connectivité 5G que l’on trouvera sur le 2020 Série Apple iPhone 12. La rumeur la plus récente appelait au standard de 5,4 pouces iPhone 12 et 6,1 pouces iPhone 12 Max pour prendre en charge les signaux 5G inférieurs à 6 […] Plus

Partager : Tweet