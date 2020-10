Elon Musk dévoile la mise à jour de la conception d’implant cérébral Neuralink et du robot chirurgical

Neuralink, la start-up de neurosciences d’Elon Musk, a révélé la conception «considérablement simplifiée» d’un implant qui vise à créer des interfaces cerveau-machine, aux côtés du robot qui l’insère et de plusieurs porcs sur lesquels l’appareil est installé. Neuralink développe pour connecter le cerveau humain à des interfaces informatiques via l’intelligence artificielle, lors d’une présentation en ligne la semaine dernière.Dans la présentation, l’entrepreneur et fondateur de Tesla a dévoilé le nouveau design de la puce, ainsi que le robot chirurgical à grande échelle et un groupe Le Neuralink a été simplifié d’un appareil derrière l’oreille à un sur le dessus du crâneMusk a expliqué qu’au cours de l’année écoulée, la société a «considérablement simplifié» l’appareil portable. La conception précédente consistait en un appareil en forme de haricot qui s’asseyait derrière l’oreille. «C’était complexe, et vous n’auriez toujours pas l’air tout à fait normal; vous auriez quelque chose derrière l’oreille», a-t-il déclaré à propos de l’ancien design. « Nous avons donc simplifié cela en quelque chose qui a à peu près la taille d’une grosse pièce de monnaie, et il va dans votre crâne. » Le dispositif dans le cerveau pourrait permettre aux humains souffrant de troubles neurologiques de contrôler la technologie, comme les téléphones ou les ordinateurs, avec leur Musk prétend également être capable de résoudre les troubles neurologiques de la mémoire, la perte auditive et la cécité à la paralysie, la dépression et les lésions cérébrales.La puce de la taille d’une pièce permettrait aux humains de contrôler la technologie avec leur esprit Le prototype actuel – appelé version 0.9 – mesure 23 millimètres sur huit millimètres, et a 1024 « fils » d’électrode attachés à celui-ci qui sont implantés dans le cerveau. L’implant Neuralink d’Elon Musk «fusionnera» les humains avec l’IA. Il serait chargé par induction, de la même manière que vous chargeriez sans fil une montre intelligente ou un téléphone. « C’est un peu comme un FitBit dans votre crâne, avec de minuscules fils », a déclaré Musk. Le design industriel de Woke Studios insère les appareils. le robot chirurgical, qui est programmé pour insérer les fils neuronaux en toute sécurité dans le cerveau, a été réalisé par la société de conception américaine Woke Studios.Le robot pourrait insérer le lien en moins d’une heure sans anesthésie générale, le patient pouvant quitter l’hôpital le même jour. « Nous voulons en fin de compte que ce robot fasse essentiellement toute la chirurgie – donc tout, depuis l’incision, le retrait du crâne, l’insertion d’électrodes, la mise en place de l’appareil puis la fermeture », a déclaré Musk pendant l’événement en direct. « Nous voulons un système entièrement automatisé. » Le robot a été utilisé pour insérer l’implant dans un certain nombre de porcs qui sont utilisés pour tester le dispositif. Le robot chirurgical est conçu pour être « réconfortant » pour les patients Comme l’explique Woke Studios, l’équipe a voulu concevoir la machine en fonction de son environnement clinique, tout en réconfortant les patients et en exprimant «la nature futuriste» de la technologie.Comprend trois éléments principaux – la tête, le corps et la base – le robot de huit pieds de haut présente une forme arrondie avec des bords doux, similaire à d’autres machines médicales, moins invasives, dans le but de donner autant de « sentiment convivial » que possible. Alors que la majorité du robot est coloré en blanc, à des fins de stérilité, le la surface intérieure de la tête a été colorée vert menthe clair pour offrir un « confort visuel ». Les fils neuraux sont insérés dans le cerveau via une aiguille Conçue « sans marge d’erreur », la tête de la machine tient et guide l’aiguille qui effectue l’opération, et co n contient une grande quantité de caméras et de capteurs pour capturer tout le cerveau. Le corps asymétrique présente une «courbure semblable à une voiture» et fournit la mécanique pour un mouvement contrôlé. Cette partie du robot, qui se déplace sur cinq axes, a été conçue pour rendre le mouvement « propre et sans effort ». Le corps est attaché à la base, qui fournit un support pondéré pour toute la structure et détient la puissance de traitement pour faire fonctionner l’ensemble L’implant pourrait résoudre des troubles neurologiques La musque a également montré aux téléspectateurs le groupe de porcs sur lesquels lui et son équipe ont testé l’implant Neuralink lors de la présentation en direct.L’implant envoie des signaux en temps réel du cerveau de l’animal chaque fois qu’il touche quelque chose avec son museau. Annonce de la longue liste de design des Dezeen Awards 2020 Décrit comme «sain et heureux», l’un des porcs a reçu un implant il y a deux mois, tandis qu’un autre porc a deux implants Neuralink, ce qui démontre qu’il est possible d’avoir plusieurs puces dans la tête en même temps. Un troisième porc n’a pas d’implant. Selon Musk, chacun des animaux est « indiscernable » les uns des autres. Musk a également montré un porc qui avait auparavant une puce insérée dans son cerveau, mais avait depuis été retiré, pour montrer que la procédure est réversible sans aucun effet secondaire grave .Musk a révélé les mises à jour lors d’une présentation en direct le 28 août, Neuralink a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA en juillet. La startup se prépare maintenant pour sa première implantation humaine, en attendant les approbations requises et d’autres tests de sécurité.La conception de l’implant cérébral Neuralink N1 de Woke Studios a récemment été sélectionnée dans la catégorie des projets de conception portable pour les Dezeen Awards de cette année. comprennent un imperméable carbone négatif fait d’algues, un masque qui rend le visage du porteur indétectable à la technologie de reconnaissance faciale publique et des écouteurs remplis d’eau qui offrent un son immersif même pour les personnes malentendantes.

