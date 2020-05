Édition limitée VW Polo & Vento TSI Edition moins chère que la variante haut de gamme

Volkswagen a lancé l’édition limitée TSI de Polo et Vento, qui sont toutes deux moins chères que les variantes Highline Plus haut de gamme sur lesquelles elles sont basées. Les modèles TSI Edition bénéficient de quelques améliorations cosmétiques.

Volkswagen India a lancé un modèle en édition limitée du BS6 Polo TSI et du BS6 Vento TSI. Ces modèles à tirage limité ont été lancés dans le but de stimuler les ventes. La Volkswagen Polo TSI Edition est disponible pour un prix de Rs 7.89 lakh, tandis que la Vento TSI Edition a été au prix de Rs 10.99 lakh, tous les prix hors salle d’exposition, pan Inde. Les réservations pour les deux voitures peuvent être effectuées sur le site Web officiel de Volkswagen en Inde.

La Volkswagen Polo TSI Edition a été lancée au prix de 7,89 lakh.

Les modèles de l’édition TSI sont basés sur les variantes manuelles Highline Plus des deux voitures et viennent principalement avec des changements cosmétiques pour les distinguer des modèles standard. Fait intéressant, le Highline Plus est la variante haut de gamme pour les deux modèles, mais ces modèles en série limitée sont en fait beaucoup plus abordables que les modèles sur lesquels ils sont basés. L’édition Polo TSI est Rs 13 000 plus abordable que la variante Highline Plus tandis que l’édition Vento TSI est moins chère par un lakh entier que son propre équivalent Highline Plus. Aucun des deux modèles ne perd aucun équipement par rapport aux variantes Highline Plus.

Pendant ce temps, la Volkswagen Vento TSI Edition est disponible pour un prix de Rs 10,99 lakh.

Comme la plupart des autres modèles Volkswagen en édition limitée, les éditions Polo et Vento TSI sont livrées avec de nombreux bits et décalcomanies noircis sur la carrosserie. Cela comprend les rétroviseurs noirs. un toit noir contrastant et un aileron arrière noir brillant également. Il y a aussi des décalcomanies funky des deux côtés de la voiture sur les panneaux de porte et un badge édition TSI sur la partie inférieure de la porte passager.

Sous le capot, les éditions Volkswagen Polo et Vento TSI sont propulsées par un moteur turbo-essence BS6 1.0L TSI qui produit 110 ch de puissance et 175 Nm de couple maximal. Le moteur est couplé à une transmission manuelle à 6 vitesses sur les deux modèles et il n’y a pas de variante de boîte de vitesses automatique pour ce modèle à course limitée. Le kilométrage ARAI pour la Polo 1.0L TSI s’élève à 18,24 kpl avec la boîte de vitesses manuelle. Le BS6 Vento 1.0L TSi avec la boîte de vitesses manuelle a quant à lui un kilométrage ARAI de 17,69 kpl.

Mis à part les changements cosmétiques à l’extérieur, il n’y a aucun changement à l’intérieur des deux voitures. Bien que les éléments occultés soient assez beaux, les décalcomanies sur les portes peuvent ne pas être du goût de tout le monde. En Inde, la BS6 Volkswagen Polo rivalise avec des marques telles que Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20, Honda Jazz, Tata Altroz ​​et Ford Figo. Pendant ce temps, la Volkswagen Vento rivalise avec la toute nouvelle Honda City, Maruti Suzuki Ciaz et le lifting Hyundai Verna.