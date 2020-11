Du storyboard à l’animation finale – / Film

Pixar Âme arrivera sur Disney + le jour de Noël au lieu d’obtenir la sortie en salle que nous espérions tous à un moment donné. C’est vraiment décevant, car l’animation de ce film est absolument époustouflante, du photoréaliste de New York aux avions éthérés de The Great Before et The Great Beyond.

Si vous souhaitez voir comment un plan évolue des premiers dessins de storyboard très basiques à l’animation finale incroyablement détaillée, nous avons une série d’images montrant comment un seul plan progresse pendant le processus de production de Pixar.

Évolution de Soul Shot de Pixar

Chaque plan d’un film Pixar commence par un storyboard comme celui-ci. Parfois, les dessins sont encore plus simples que cela, mais celui-ci est fait par un artiste de l’histoire Jamie Baker contient un certain nombre de détails. Cette séquence implique Joe Gardner (exprimé par Jamie Foxx) en regardant un musicien ambulant se produire dans une station de métro de New York sous le regard d’un chat, et il y avait environ 1341 story-boards utilisés pour planifier toute cette scène.

Les storyboards sont utilisés pour aider à planifier la progression d’une scène par rapport à l’histoire. Une fois que cela est déterminé, l’art conceptuel est créé pour commencer à explorer

La phase d’animation proprement dite de la production est celle où la performance physique et émotionnelle commence à donner vie au cliché. C’est là que les expressions faciales détaillées et les mouvements du corps sont ajoutés à une scène. Vous remarquerez que Pixar décrit la phase précédente comme une mise en page «suggérée» et un dialogue enregistré, car même lorsqu’une prise de vue atteint ce moment, les animateurs peuvent comprendre que certains éléments doivent être reconfigurés pour que la prise de vue fonctionne. Cela inclut le mouvement en arrière-plan, où vous pouvez voir que les personnages en attente du train ont changé.

Voici la photo terminée avec tous les détails que vous avez l’habitude de voir dans le montage final d’un film Pixar. Lorsque vous comparez cette image à la précédente, vous verrez que l’éclairage donne à la scène un style visuel complètement différent. L’éclairage a rendu la scène tellement plus chaleureuse. Ces sources de lumière proviennent non seulement des lumières dans le cadre d’une scène, mais parfois aussi de hors caméra dans le décor virtuel.

Pixar essaie d’être aussi réaliste que possible avec l’éclairage, mais parfois des sources externes sont nécessaires pour aider à la mise au point de l’histoire. Par exemple, vous verrez que l’éclairage rend Joe et le musicien ambulant beaucoup plus lumineux tandis que les personnages d’arrière-plan sont plus faiblement éclairés. Mais même ainsi, vous pouvez toujours voir les textures qui ont été ajoutées à l’arrière-plan, comme la légère brillance sur le manteau en cuir d’un cavalier de métro.

Pour en savoir plus sur Pixar Âme, assurez-vous de vérifier notre réaction à environ 40 minutes de séquences qui nous ont été montrées par Pixar plus tôt cette année. Vous pouvez également avoir un aperçu de la réalisation du film avec notre rapport de la présentation spéciale de presse de Pixar. Nous en aurons plus sur Pixar Âme dans les semaines qui ont précédé la sortie du film à Noël, alors restez à l’écoute.

