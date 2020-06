Dorohedoro est maintenant sur Netlix !!! Et la saison 2 de l’anime ??? Wataru Takagi apparaît !!! Plot, Cast, Review et bien d’autres !!!

Dorohedro est une adaptation manga du même nom. Il est écrit par Hiroshi Seko. L’anime est devenu populaire parmi les téléspectateurs en raison de son intrigue intrigante et aventureuse.

DATE DE SORTIE:

L’anime a été initialement créé le 12 janvier 2020 au Japon sur Tokyo MX, BS11. Il a été lancé à l’échelle mondiale sur Netflix peu après le 28 mai 2020.

Nombre d’épisodes:

Il y a un total de 12 épisodes dans l’anime. Les épisodes sont intitulés épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. jusqu’à l’épisode 12.

CASTS OFFICIELS de l’Anime:

Les moulages de l’anime comprennent, Wataru Takagi, la voix du protagoniste Caiman, Yu Kobayashi comme Noi, Kenya Horiuchi comme En, Miyu Tomita comme Ebisu, Kengo Takanashi comme Fujita, Toru Nata, Mayu Udono, Yuki Kaji, Reina Kondou, Yoshimasa Hosoya, Hisao Egawa, Tetsu Inada et de nombreux autres moulages sont apparus dans le anime avec leurs voix.

TERRAIN:

L’histoire tourne autour d’un garçon nommé Caiman et de sa quête et lutte pour s’identifier et connaître sa véritable identité. Le garçon perd la mémoire après qu’un sorcier vissé le fasse et expérimente sur lui et le laisse avec une tête de reptile.

L’histoire se déroule en deux mondes; l’un où les gens souffraient des expériences odieuses des sorciers appelés «trou», et l’autre est le monde indépendant des sorciers.

L’histoire est pleine de magie, d’aventures, d’action, de dark fantasy et de science-fiction.

BANDE ANNONCE:

Il n’y a qu’une seule bande-annonce officielle de l’anime dévoilée.

LA REVUE:

L’anime a généralement reçu une critique positive. L’animation est assez impressionnante et le monde coloré fascinerait vos yeux et ne vous laisserait pas quitter votre siège.

Le scénario unique et passionnant de l’anime a été salué par les fans.

SAISON 2:

On peut s’attendre à ce que la série animée ait une autre saison, après avoir regardé le succès de la première saison. Le spectacle a déjà été demandé pour une nouvelle saison.

Jusqu’à ce que vous puissiez regarder l’anime de façon excessive, si seulement vous n’avez pas jeté un œil à l’anime impressionnant.

Lien vers le site officiel de Netflix où vous pouvez regarder en boucle l’anime Dorohedro: https://www.netflix.com/in/title/80991903