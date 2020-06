Document sur les droits civils «John Lewis: Good Trouble» sur la liste du marché virtuel AGC Cannes | Nouvelles

AGC International lancera des ventes sur le marché virtuel de Cannes sur un documentaire sur les droits civiques John Lewis: bon problème.

Le président de la distribution mondiale d’AGC, Michael Rothstein, et son équipe s’entretiennent avec des acheteurs sur le film de Dawn Porter (Bobby Kennedy pour le président de l’armée de Gédéon).

John Lewis: bon problème retrace des moments de formation dans la vie du député âgé de 80 ans, de son activisme précoce, à la réception de la médaille d’honneur de Barack Obama, à ses commentaires réguliers dans les médias alors que les États-Unis et de nombreuses parties du monde se livrent à des protestations contre brutalité policière.

Porter accède à des images d’archives rares et interviewe des sommités telles que Bill Clinton, Hilary Clinton, Nancy Pelosi et Alexandria Ocasio-Cortez,

CNN Films, Trilogy Films, AGC Studios et Color Farm Media produits en association avec Participant Media et TIME Studios.

«John Lewis est une icône américaine qui mérite d’être tout aussi vénéré sur la scène mondiale qu’ici dans son propre pays», a déclaré le président-directeur général d’AGC Studios, Stuart Ford. « Les événements dramatiques et culturels qui ont marqué ces dernières semaines ont contribué à rendre ce film puissant et ses messages d’autant plus vitaux pour le public étranger – nous sommes incroyablement fiers d’avoir soutenu ce film depuis le début et d’apporter maintenant Bon ennui sur le marché mondial. «

Le film fait partie de promotions et de programmes de projection virtuelle avec des organismes tels que le NAACP, Color of Change, la NFL, la NBA, Rock the Vote et des églises à travers le pays.

John Lewis: bon problème fait partie d’une trilogie de longs métrages documentaires cofinancés par AGC Studios et CNN Films qui incluent Scandaleuxet le prochain biopic de Jackie Collins Lady Boss: L’histoire de Jackie Collins.

Magnolia Pictures et Participant sortiront le film aux États-Unis le 3 juillet.

