Destiny 2 reçoit un autre événement de fin de saison, mais ce n’est « rien de trop fou »

Certains de mes moments préférés dans Destiny 2 cette année sont issus des événements hors route. En règle générale, Bungie décrit tout ce qui se passera dans les saisons de Destiny 2. Plus tôt cette année, cependant, le développeur a commencé à laisser dans l’espace entre la fin de la feuille de route et le début de la nouvelle saison. C’est le bon moment pour faire des expériences, et nous avons vu des événements allant des quêtes communautaires pour de nouvelles armes aux lunettes que vous ne faites que regarder en arrière.

Cette saison ne sera pas différente et il y aura un événement pour marquer la fin de la saison. Cela dit, il ne faut pas en attendre trop car ce ne sera «rien de trop fou». Le réalisateur de Destiny 2, Luke Smith, s’est rendu sur Twitter pour dire aux Gardiens que Bungie voulait que ce soit une surprise, mais quelqu’un a laissé tomber le secret dans un e-mail. Il poursuit en disant que l’événement est «juste un peu de temps pour se détendre dans la tour avant que les lumières ne s’éteignent».

Les joueurs de Destiny 2 sont à l’affût du nouvel événement depuis environ une semaine. Un nouvel emblème appelé « Calamity Protocol » a été dataminé et provient d’un « événement de fin de saison », donc beaucoup le savaient quelque chose venais. Bungie a tweeté une vidéo d’une radio que les gens ont rapidement commencé à déchiffrer avant que le développeur ne révèle que ce n’était pas un casse-tête.

La communauté travaille également dur pour résoudre un casse-tête ARG et, mon garçon, je ne suis pas assez intelligent pour jouer avec ça. Il y a quelques semaines, les fans ont reçu leurs éditions collector de Destiny 2: Beyond Light aux côtés d’extras qui font partie d’un puzzle plus vaste lié à un compte à rebours qui s’est terminé hier. Tout se déroule sur le sous-répertoire Raid Secrets, et je fais simplement un signe de tête.

« Y a-t-il un événement de fin de saison? » Nous avons un petit événement pour clôturer la saison des arrivées. Nous voulions que ce soit une surprise mais un e-mail l’a mentionné accidentellement! Ce n’est rien de trop fou, juste un peu de temps pour se détendre dans la tour avant que les lumières ne s’éteignent. À bientôt. – Luke Smith ❄️🥶❄️ (@thislukesmith) 6 novembre 2020

La date de sortie de Destiny 2: Beyond Light n’est pas loin maintenant, mais Bungie a laissé échapper beaucoup de détails. The Destiny 2: Beyond Light Exotics semble attrayant, mais des informations plus techniques sont également disponibles, comme lorsque le préchargement de Destiny 2: Beyond Light démarre. Quoi qu’il en soit, j’ai hâte de me replonger dans des bobines spatiales sur une nouvelle planète glacée.